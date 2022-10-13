«أبوظبي الرقمية» و«إنفورماتيكا» توقعان شراكة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي

دبي (الاتحاد) وقعت شركة إنفورماتيكا، اتفاقية إطارية استراتيجية لعدة سنوات مع هيئة أبوظبي الرقمية، لتقديم خدمات إدارة البيانات للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، وذلك خلال معرض جيتكس جلوبال 2022.وتسعى هيئة أبوظبي الرقمية لتمكين ودعم تطوير حكومة رقمية استباقية ومُبادرة قادرة على تقديم خدمات مُصمّمة وفقاً لاحتياجات المتعاملين بصورة تعاونية وآمنة. ويهدف برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، وهو استراتيجية لعدة سنوات بإشراف هيئة أبوظبي الرقمية، إلى تحويل أبوظبي إلى إمارة تعتمد على البيانات لتعزيز أهدافها الاستراتيجية والاستفادة من البيانات لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع الاقتصاد الرقمي. وقال منصور المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية: «تمثل البيانات إحدى أهم الأصول التي نمتلكها. لذا، وضعت هيئة أبوظبي الرقمية استراتيجية واضحة لتمكين العاصمة الإماراتية والجهات الفاعلة فيها من تحقيق المنافع التي توفرها البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. ويسر الهيئة انضمام إنفورماتيكا إلى برنامج تمكين البيانات، حيث تتميز بكونها شركة رائدة في مجال إدارة البيانات وبمساهمات كبيرة في هذا المجال في المنطقة، وبالتالي فإنها تتمتع بموقع مناسب لتقديم الدعم لمؤسسات أبوظبي الحكومية في مجال التحول الرقمي». وبعد مرحلة اختيار مكثفة شارك فيها مئة من الجهات المصنعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقع الاختيار على إنفورماتيكا باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الموصى بها من قبل برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، الذي يهدف إلى تزويد المؤسسات الحكومية بتقنيات معيارية للمساعدة في تطوير وبناء برامج البيانات في جميع مراحلة سلسلة قيمة البيانات. وتنص الاتفاقية على أن تكون إنفورماتيكا المورد غير الحصري لجميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي البالغ عددها 76، والتي يجوز لها الاستفادة من خدمات سحابة إدارة البيانات الذكية لإدارة وامتلاك وإجراء التحليلات على بياناتها على أي منصة ولأي مستخدم في البيئات الهجينة المتعددة. ومن جانبه، قال جيتش غاي، الرئيس التنفيذي لشؤون المنتجات لدى إنفورماتيكا: «تمتلك أبوظبي رؤية واضحة في مجال البيانات واستراتيجية التحول الرقمي. وتساعد إنفورماتيكا المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتتحول إلى مؤسسات تعتمد استراتيجيات مبنية على البيانات الذكية، من خلال الاستفادة من التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الفائقة للارتقاء بالنتائج التي تعتمد على البيانات، وتسريع عجلة الابتكار. ويسر الشركة أن تتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية لتمكين المؤسسات الحكومية في الإمارة من تقديم خدمات رقمية مبتكرة تساهم في الارتقاء بنمط الحياة، وتُحدث أثراً إيجابياً أكبر».