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الاقتصادي

مجلس الأمن السيبراني يوقع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة

محمد حمد الكويتي وعبد الإله نجاري يوقعان مذكرة التفاهم
13 أكتوبر 2022 20:23

دبي (الاتحاد) وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة على هامش معرض جيتكس جلوبال 2022 الذي يختتم أعماله غدا. أولى مذكرات التفاهم مع «جاهزية»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والمزود الشامل للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وعمر الزعابي، نائب الرئيس الأول لقطاع التجارة ودعم المهام في إيدج. كما وقع الدكتور محمد حمد الكويتي مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو لتعزيز استراتيجيات وجهود الأمن السيبراني في الدولة. وقعها عن سيسكو عبد الإله نجاري المدير العام لمنطقة الخليج في الشركة. ويهدف التعاون بين الطرفين إلى بناء إطار قوي للأمن السيبراني وتطوير كفاءات الأمن السيبراني وتعزيز قدرات النظام السيبراني، بالإضافة إلى التبني السريع للتقنيات الرقمية من قبل المؤسسات عبر القطاعين العام والخاص في الدولة. كما أبرم مجلس الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع شركة كي بي إم جي لوار جلف «دولة الإمارات وسلطنة عمان» لتوعية الطلاب على مستوى الدولة بالأمن السيبراني والمساعدة في خلق بيئة سيبرانية قوية وآمنة. وبموجب مذكرة تفاهم تتعاون كي بي إم جي مع مجلس الأمن السيبراني لإطلاق حملات تثقيفية لتعريف الطلاب بالأمن السيبراني. وفي السياق ذاته، أبرم مجلس الأمن السيبراني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني، بغية توحيد الجهود لتحسين آليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة في الدولة. في عصر التهديدات الإلكترونية المتقدمة والجهات الفاعلة في مجال الأنشطة الخبيثة، يمكن لقدرات وخبرات الأمن السيبراني أن تمثل الفارق الأهم بين نجاح أعمال الشركات أو فشلها. وقع الاتفاقية الدكتور محمد حمد الكويتي، وخالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة.

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