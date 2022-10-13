«إحصاء أبوظبي» يوقع اتفاقيات خدمات مع جهات حكومية

وقع مركز الإحصاء - أبوظبي اتفاقيات خدمات مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تعزيز التعاون في مجال البيانات، وتوفير تحليلات إحصائية تدعم صناعة السياسات والتخطيط المستقبلي، باستخدام نماذج تحليلية وعمليات محاكاة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي.وتوفر الاتفاقيات إمكانية الوصول إلى منصة التحليل والاستقراء التي أطلقها المركز في أكتوبر الماضي برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. وتعزز المنصة من فعالية الخطط الاستراتيجية بتوفيرها تحليلات تستشرف مستقبل كافة القطاعات، بما يؤثر مباشرة على جودة الحياة في إمارة أبوظبي. وقع الاتفاقيات أحمد محمود فكري، المدير العام للمركز على هامش المشاركة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022 والذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك فيه حكومة أبوظبي بأكثر من 100 مشروع ومبادرة لتسليط الضوء على إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في الإمارة.

تمكين متخذي القرار

وقال أحمد محمود فكري: «يعمل المركز على تمكين متخذي القرار من دراسة أثر السياسات والتنبؤ بنتائجها بناءً على نماذج محاكاة تستشرف واقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، وهو ما يؤثر إيجابًا على فعالية الخطط الاستراتيجية وبرامج التنمية التي يتم اعتمادها في إمارة أبوظبي. وتعكس هذه الشراكات أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والاستفادة من بناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، لتطوير منظومة إحصائية متكاملة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي».



تبني ثقافة الابتكار

من جانبه، قال فهد سالم أحمد الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي: «تسهم هذه المبادرة الرائدة في رفد الجهات الحكومية بالبيانات والتحليلات الإحصائية وفق أنظمة محاكاة متقدمة، مما يدعم آلية وضع السياسات والخطط التطويرية، ومتابعة أثرها، ويعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، من خلال تبني ثقافة المرونة والابتكار وتسريع خطى إمارة أبوظبي نحو مستقبل رقمي مثالي».

وأشار عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل إلى أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات، وقال: «تشكل اتفاقية مستوى الخدمة والتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي خطوة جديدة تسهم في تبادل الخبرات وتوظيف البيانات في كافة المجالات الحيوية، بما فيها قطاع النقل المتكامل والعقارات والبنية التحتية، بما يرتقي بجودة الحياة ويعزز من مكانة أبوظبي العالمية كأفضل الوجهات للحياة والعمل والزيارة».

إطلاق المبادرات النوعية

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن التعاون مع مركز الإحصاء يأتي في مرحلة مهمة من مسيرة التحوّل التي يشهدها قطاع الطاقة في أبوظبي، حيث تواصل الدائرة العمل على صياغة وتنفيذ السياسات وإطلاق المبادرات النوعية بما يسهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وهنا تأتي أهمية منصة التحليل والاستقراء، والتي تسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية صناعة السياسات والتنبؤ بأثرها على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما سيعزز من قدرتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة واستشراف التأثير المستقبلي لها على مختلف مكونات قطاع الطاقة».

وأضاف الرميثي: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم وتوطيد الشراكات الاستراتيجية القائمة بين دائرة الطاقة وبين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، حيث يسهم ذلك في دعم العمل المشترك، وتطوير مجالات تبادل المعلومات الإحصائية، بما يلبي احتياجات الطرفين ويحقق الأهداف المشتركة».

وأوضح أن قطاع الطاقة يعد أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة، ويمثل ركيزة ضمن منظومة التحول الذكي انطلاقاً من أهمية خدماته والدور الذي يؤديه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في أبوظبي.

بناء مستقبل رقمي

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع مركز الإحصاء - أبوظبي في إطار دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى بناء منظومة حكومية مدعومة بالبيانات، حيث تمثل هذه الاتفاقية فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، والمضي قدماً في بناء الأسس اللازمة، خاصة على المستوى الحكومي، في سبيل إدراك قوة البيانات والاستفادة الكاملة منها في دعم آليات القرار بناءً على معلومات دقيقة، وبناء مستقبل رقمي تشكل البيانات فيه واحدة من أهم الأصول وأكثرها قيمة».

الذكاء الاصطناعي

وقالت أمل ناصر الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية: «إن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إرساء وتقديم منظومة خدمات حكومية رقمية متطورة لها دور كبير في دعم جهود هيئة الموارد البشرية لتطوير وتنمية مهارات المواهب الإماراتية وموظفي حكومة أبوظبي ومواكبة متطلبات سوق العمل، بما يتناسب مع أهداف التنمية والتطور في الإمارة. وتوفر الإحصاءات الدقيقة إمكانية التعرف على فرص تحقيق أهداف التنمية المجتمعية في إمارة أبوظبي».

تسريع وتيرة الأداء

وقال خلف عبد الله رحمَه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: «تأتي الاتفاقية في إطار تَعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتكامل في تقديم الخدمات الحكومية، بما يصب في مصلحة إمارة أبوظبي.. ونحرص في الصندوق على دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تسريع وتيرة الأداء والإجراءات الحكومية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات وتَسهيل الحصول عليها، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز فعالية الخدمات الحكومية».

وأضاف: «سيواصل الصندوق جهوده للربط الإلكتروني مع مختلف الجهات والمؤسسات لضمان تسهيل الإجراءات التي تتطلب جهداً مشتركاً، وتوفير البيانات الحكومية المشتركة للاستفادة منها في تعزيز عملية اتخاذ القرار ووضع التصورات والخطط المستقبلية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الحكومية».



توفير البيانات والمعلومات

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «إن توقيع هذه الاتفاقية ينطلق من العلاقة الاستراتيجية التكاملية بين كافة الجهات الحكومية في أبوظبي، ورغبة كل من هيئة أبوظبي للإسكان ومركز الإحصاء - أبوظبي في إرساء ركائز التعاون المشترك بينهما من خلال منصة رقمية نفذها المركز من أجل توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية التي تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار من قبل الهيئة في القضايا السكانية، وذلك انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن الذي يحظى بأولوية عُليا باعتباره محوراً للعملية التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في تحقيق نقلة نوعية في توفير المعلومات التي تدعم تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، وبما يؤدي إلى تعزيز وتبسيط رحلة المتعامل في الحصول على المنفعة السكنية بأكثر الطرق راحة وسهولة من أجل تحقيق الرسالة الاستراتيجية للهيئة.

تعزيز سعادة المتعاملين

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «إن توقيع الاتفاقية مع مركز الإحصاء - أبوظبي يأتي في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون والتواصل لتحقيق المصالح المشتركة التي تهدف إلى بناء علاقات تشاركية فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. وتسهم منصة التحليل والاستقراء بشكل فعال في دعم عملية صنع القرار، لما توفره من بيانات يمكن الاعتماد عليها لإجراء بحوث وتحاليل معمقة تسهم في تطوير منظومة العمل بما يعزز سعادة المتعاملين وتقديم خدمات نوعية ذات قيمة، مما يدعم تحقيق رؤية جمارك أبوظبي بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة».

إحداث تغيير إيجابي

ومن جهته، قال مازن جابر الدهماني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية بدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «تسهم اتفاقية الخدمة التي وقعتها دائرة تنمية المجتمع مع مركز الإحصاء - أبوظبي في التأكد من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع عبر الوصول إلى إحصاءات وبيانات دقيقة وحديثة تضمن فعالية القرارات عبر حلول وسياسات مبتكرة غير تقليدية يضاف إلى إنجازات أبوظبي في المجالات كافة، ويسهم في خدمة أفراد المجتمع، وتعمل الدائرة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي على تحقيق ذلك انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي».

استشراف المستقبل

وقال سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعداء في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز الإحصاء-أبوظبي، والتي تمنحنا صلاحية استخدام الموارد والتقارير والإحصاءات المتاحة عبر منصة التحليل والاستقراء، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المشتركة ودعماً لعملية التخطيط واتخاذ القرارات وإجراء الدراسات والبحوث واستشراف المستقبل.. وتشكل الاتفاقية ركيزة لتعزيز روابط الشراكة المستدامة مع المركز ومختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، وترسيخ أطر التعاون في مجال البيانات والتقارير الإحصائية وتمكين حلول الذكاء الاصطناعي».

رفع كفاءة التحليلات الإحصائية

وتستخدم منصة التحليل والاستقراء أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات من مصادر متعددة لإعداد الدراسات عبر لوحات تفاعلية، من خلال نماذج التعلم الذاتي التي تُحاكي التغيرات في القطاعات المختلفة، ومن ثم الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات استباقية تُراعي هذه التغيرات.

وفي إطار مشاركة حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس العالمي» تحت شعار «نقود المستقبل الرقمي» يشارك مركز الإحصاء - أبوظبي بعدة مبادرات، منها منصة التحليل والاستقراء وحلول تم تطويرها لدعم البنية التحتية الرقمية في الإمارة، مثل أتمتة المخرجات الإحصائية من خلال الخدمة الذاتية لإصدار التقارير الإحصائية التي تعتمد على الوسائل الرقمية في إنتاج الإحصاءات، بما يسهم في توفير الجهد والوقت ورفع كفاءة التحليلات الإحصائية.

وضمن جهود المركز لبناء منظومة إحصائية متكاملة ومتطورة، يشارك معهد التدريب الإحصائي التابع للمركز في المعرض للتعريف بالبرامج التدريبية التي يوفرها للموظفين من الجهات الحكومية، ضمن مشروع بناء القدرات الإحصائية في الإمارة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمستقبل الرقمي في أبوظبي.