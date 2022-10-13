«&e الاستثمار» تضخ 917.5 مليون درهم

أعلنت شركة e& «المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات»، عن استراتيجيتها الجديدة في «&e الاستثمار»، ذراع الاستثمار لديها، ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال، حيث كشفت «&e الاستثمار» النقاب عن أحدث الصفقات والرؤى حول الخطط الموضوعة للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها المنشودة، انطلاقاً من مكانتها المرموقة كتجمّع عالمي للتكنولوجيا والاستثمار، وذلك من خلال محفظة صندوق رأس المال الاستثماري التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار (917.5 مليون درهم). وتتطلّع «&e الاستثمار» للدفع قدماً بمنظومة التكنولوجيا لديها من خلال زيادة استثماراتها في مرحلة النمو بما يتجاوز محفظة صندوق رأس المال الاستثماري لديها.

أجرت شركة &e عمليات تحول بارزة في وقت سابق من هذا العام، لتزود المجموعة عبرها بالأسس الصحيحة للاعتماد على رأس المال الاستثماري، واستثمارات النمو لرواد الأعمال المبتدئين والشركات الناشئة الصاعدة.

ويُمثل رأس المال الاستثماري آلية الجذب والدعم والمشاركة للشركات الناشئة، وإضافة القيمة إلى رحلتهم في النمو من خلال الاستفادة بشكل كبير من أوجه التعاون، وتوفير إمكانيات الوصول إلى شبكات المستثمرين والخبراء، واعتماد نهج تعاوني.

وبفضل الأسس الراسخة التي بنتها المجموعة على مدار ما يزيد على أربعة عقود من النمو، تتمتع «&e الاستثمار» بقدرات رصد الشركات الناشئة ذات الإمكانات السوقية الكبيرة والاستثمار فيها، وتحتضن فريقاً مؤسساً يمتاز بشغفه وتفانيه بالعمل، وتعتمد نموذج أعمال فريداً، وإمكانات هائلة من منظور أداء التكنولوجيا والأعمال.من المنتظر أن تلعب شركة «&e الاستثمار» دوراً مهماً في تعزيز قائمة عروض عملائها، حيث أبرمت الذراع الاستثمارية لشركة «& e» صفقات كبيرة بالفعل، وهو ما يدل على إصرار الشركة وإمكانياتها الكبيرة. وبالفعل، قامت الشركة باستثمار استراتيجي في تطبيق VUZ، وهو تطبيق اجتماعي تفاعلي رائد للهواتف الذكية، يتيح لمستخدميه إمكانية بث وتجربة مستوى جديد من الواقعية الغامرة ضمن بيئة «الواقع الممتد» (XR) وتجارب عالم الميتافيرس الافتراضي. ومن خلال مساهمتها في مبلغ 20 مليون دولار في جولة التمويل الثانية لتطبيق VUZ، تحافظ «&e الاستثمار» على التزامها بدعم الشركات الناشئة التي تعِد بإضفاء القيمة وتحقيق التوسع في المستقبل القريب.

كما قامت «&e الاستثمار» أيضاً بتمويل شركة «لابلابي» Lablabee، وهي شركة تقنية ناشئة ستقوم بتصميم أول منصة مختبرات عملية في العالم لسحابة الاتصالات، ما يوفر وسائل تدريبية تتسم بالتفاعلية العالية وسهولة الوصول. وأظهرت الشركة إمكانات كبيرة في تحويل أفكارها الجديدة المبتكرة إلى مجموعة من حلول الأعمال القابلة للتطبيق والتي من شأنها أن توفر قيمة مضافة للعملاء وتؤثر بشكل ملموس على قطاع التكنولوجيا.

وخلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال، استعرضت «&e الاستثمار» كيفية دعمها لرواد الأعمال المبتدئين ممن يمتلكون رؤية لبناء شركات كبيرة عبر تسهيل فرص التعليم والإرشاد والتواصل والتمويل. وعلى وجه الخصوص، ستدعم الشركة أفضل مؤسسي الشركات من السيدات عبر منح جوائز مالية ومكافآت عينية أخرى خلال فعاليات أحد أكبر المعارض الرائدة في المنطقة.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة & e: «نعتقد أن التوجهات الرائجة التي ترسم ملامح المستقبل جديرة بالاستثمار. وباعتمادنا نموذج أعمال فريداً يركز على المستقبل، نهدف إلى أن نكون من القيّمين والمؤيدين لمجال الابتكار عبر تحقيق أهداف أعمالنا، وتنفيذ استثمارات مجدية ذات مغزى، وتسجيل حضور عالمي واسع النطاق. ويتمحور النهج الفريد لشركة (&e الاستثمار) حول عدة عناصر أساسية تشمل الاستفادة من الأسس القوية لشركة &e، ودعم الشركات الناشئة الجريئة القادرة على إحداث نقلات نوعية، والعمل كمحفز لتحويل الأفكار الفذة إلى شركات رائدة في المستقبل. ونظراً للتفاعل الوثيق بين الركائز التجارية المتنوعة لمجموعة &e، ستعمل شركة (&e الاستثمار) على تقييم أوجه التعاون التي تساعدنا على تسريع نمو الأعمال التجارية للشركات الناشئة والمجموعة بشكل عام».

ومن جانبه، قال كوشال شاه، رئيس محفظة صندوق رأس المال الاستثماري لشركة «&e الاستثمار»: «بصفتنا الذراع الاستثمارية لمجموعة &e، تتمثل رؤيتنا في الاستثمار في الأفكار التجارية التي من شأنها تمكين مستقبل رقمي أفضل وأكثر إشراقاً. وبناءً على الأسس القوية لمجموعة &e باعتبارها تكتلاً عالمياً للتكنولوجيا والاستثمار، نتخذ اليوم خطوات واسعة نحو دعم الشركات التكنولوجية ذات الرؤى الفذة من خلال تمكين التآزر وتوفير الوصول إلى تقنيات الابتكار. وبمجرد حدوث ذلك، ستتطور المنظومة التكنولوجية الإقليمية بشكل كبير. لكن لا يمكن للتغييرات الكبيرة أن تحدث بين ليلة وضحاها، لذا نستعد لهدف طويل الأمد من أجل تمكين التطور الهادف الذي يدفع العالم قدماً. وفيما نبني محفظة كبيرة تضم العديد من الشركات سريعة التوسع والتي أثبتت نجاحها بالفعل، نتطلع في محفظة صندوق رأس المال الاستثماري إلى النمو عبر اعتماد عملية شاملة من شأنها أن تبني زخماً إيجابياً مستمراً وتحافظ عليه».