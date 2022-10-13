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"أنا أتحدث بلغتك" في إقامة دبي

"أنا أتحدث بلغتك" في إقامة دبي
13 أكتوبر 2022 18:58

دبي (الاتحاد)
فاجأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رواد جيتكس زوار منصتها بالتواصل معهم بلغات أوطانهم وذلك من خلال عدد من الشباب والشابات الإماراتيين ممن يجيدون التحدث بلغات عالمية تشمل البرتغالية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية، إضافة إلى اللغة العربية والأوردو والفارسية وأيضاً لغة الإشارة حيث ارتأت هذا العام أن تتواصل مع رواد جيتكس وزوار منصتها بلغاتهم وذلك تحت مبدأ كي تفهمني أكثر أحدثك بلغتك.
وذلك على مدار أيام معرض جيتكس 2022 المقام في دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء مكتوم حاكم دبي، رعاه الله، في منصتها (S1-C) في قاعة الشيخ سعيد.
وقال العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي: ارتأينا أن تكون هذه النسخة من جيتكس 42 مميزة بصورة كبيرة من خلال التخاطب مع الجمهور بلغاتهم كي نكون أكثر قرباً منهم ونتفهم متطلباتهم وكي نكسر حاجز اللغة والرهبة.

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