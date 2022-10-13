«التنمية الأسرية» تستعرض خدماتها الرقمية في «جيتكس»
«التنمية الأسرية» تستعرض خدماتها الرقمية في «جيتكس»
13 أكتوبر 2022 17:49
دبي (الاتحاد) شاركت مؤسسة التنمية الأسرية من خلال جناح منصة حكومة أبوظبي الرقمية في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، لعرض آخر مشروعاتها الرقمية التي تم إنجازها مؤخراً، بهدف نشر الوعي بالقضايا الأسرية وتعزيز الاستقرار الأسري، ترجمة لتوجيهات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
وأطلقت مؤسسة التنمية الأسرية المنصة الرقمية لتربية المراهقين «الأبوة الإيجابية»، بحضور مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ومنصور المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية وعدد من المسؤولين. وقام معالي الشيخ عبدالله آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وعدد من المسؤولين، بزيارة جناح مؤسسة التنمية الأسرية ضمن جناح حكومة أبوظبي المشارك في معرض جيتكس العالمي للتقنية2022، واطلعوا على أهم مشاريع المؤسسة الرقمية، وتعرفوا على المنصة الرقمية لتربية المراهقين «الأبوة الإيجابية» وأهدافها الرامية إلى تنمية المهارات الوالدية للتعامل الأمثل مع أبنائهم المراهقين.
وأشادت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية بأهمية معرض جيتكس في ترسيخ مكانة الإمارات في هذا القطاع الحيوي المهم وما يتيحه من فرص تعزيز جهود التطوير والارتقاء بمستويات كفاءة العمل والأداء وتعزيز جهود مؤسسة التنمية الأسرية في تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي من خلال «منصة الأبوة الإيجابية» المتاحة لكافة أفراد الأسرة والمجتمع في جناح المؤسسة المشارك في المعرض.