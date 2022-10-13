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«عنكبوت» في جامعة خليفة تتعاون مع «أوراكل»

«عنكبوت» في جامعة خليفة تتعاون مع «أوراكل»
13 أكتوبر 2022 17:33

دبي ( الاتحاد)
تعتزم عنكبوت، شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث التي تربط المؤسسات الأكاديمية في الدولة بجميع شبكات التعليم في جميع أنحاء العالم، التعاون مع شركة «أوراكل» لتوسيع نطاق أحد برامج التعليم الرائدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث وقعت المؤسستان مذكرة تفاهم خلال معرض جيتكس العالمي 2022 تحدد أوجه التعاون بين الشريكين مستقبلًا.
وقال فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عنكبوت»: «يسرنا في شبكة عنكبوت أن نوسع علاقتنا الحالية مع أوراكل باعتباره مزود حلول طويل الأمد وشريك تقني استراتيجي، حيث أن ستؤسس عنكبوت من خلال العمل مع»أوراكل«خدمات سحابية للتعليم متميزة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط بأكمله مع إمكانية جعلها في متناول المزيد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. لقد قررنا توسيع بصمة تلك السحابة والاستفادة من تكنولوجيا»أوراكل«المتقدمة لقيادة رحلة التحول الرقمي لصناعة التعليم».

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