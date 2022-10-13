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«أبوظبي التقني» يستعرض أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد

منصة «أبوظبي التقني» في جيتكس
13 أكتوبر 2022 16:20

دبي (الاتحاد) ضمن جناح حكومة أبوظبي، وتحت شعار «نقود المستقبل الرقمي»، يستعرض مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أكبر الطابعات ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط، والتي تعد من أكبر الطابعات القابلة للنقل في العالم، وذلك خلال مشاركته بمنصة متميزة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، الذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي. وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن مشاركة «أبوظبي التقني» في هذا الحدث العالمي الكبير، تأتي في إطار تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تمكين شباب وطلبة الإمارات من المشاركة بقوة وفاعلية في مختلف المحافل الدولية، بجانب منتجي أكثر وأكبر التقنيات الحديثة، بما يعكس القدرات العالية لأبناء الإمارات على المنافسة العالمية بكل جدارة وثقة. وأوضح أن الطابعة ثلاثة الأبعاد التي يشارك بها «أبوظبي التقني» في جيتكس، هي إحدى الإبداعات العالمية التي توجد في مركز «الابتكار بارك» التابع ل«أبوظبي التقني»، والتي يتم من خلالها غرس قواعد الإبداع والابتكار لدى شباب وفتيات الإمارات عامة، وطلبة المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة ل«أبوظبي التقني».

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