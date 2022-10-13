«هب71» توقع شراكة لدعم نموّ شركات التكنولوجيا الناشئة

أبرمت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، شراكة مع GetFundedAfrica، السوق التكنولوجي الذي يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين (شركات رأس المال المخاطر والمستثمرين الملاك) والمؤسسات والشركاء الحكوميين لدعم نموّ شركات التكنولوجيا الناشئة. ويهدف البرنامج الجديد العابر للحدود والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2022 في دبي، إلى دعم شركات Hub71 التي تسعى إلى التوسّع في أفريقيا، ومساعدة الشركات الناشئة في القارة الأفريقية على دخول أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من إمارة أبوظبي.

ويشمل الدعم الذي يقدمه البرنامج إتمام عمليّات التأسيس محلياً وإصدار التراخيص وفتح الحسابات المصرفية. كما ستحظى الشركات الناشئة بدعم كلّ من Hub71 وGetFundedAfrica اللتين ستتيحان لها التواصل مع العملاء والمستثمرين المحتملين من خلال شبكات شركائهما من الشركات والصناديق الاستثمارية. وتتشارك Hub71 وGetFundedAfrica مهمّة تعزيز نمو الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية من خلال بناء منظومة شاملة تسهّل حصول روّاد الأعمال والمؤسسين على التمويل والتوسّع في أسواق جديدة.

وتهدف الشراكة كذلك إلى تمكين Hub71 من تحديد الشركات الناشئة الواعدة في أفريقيا واستقطابها إلى الإمارة ومساعدة روّاد الأعمال ضمن منظومتها على دخول السوق الأفريقي عبر GetFundedAfrica. وستتمكّن الشركات الناشئة الإماراتية من استخدام مركز تكنولوجيا أوغون كنقطة دخول إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء.

كما ستتيح Hub71 وGetFundedAfrica للشركات الناشئة الوصول إلى الجامعات المحلية للاستفادة من المواهب الشابة في أسواقهما وتنمية شبكة المهارات.

وفي هذا الإطار، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: «تعزّز شراكتنا مع مؤسسة GetFundedAfrica التزامنا بتمكين الشركات الناشئة من التوسّع في أسواق جديدة وعالية النمو في أفريقيا انطلاقاً من أبوظبي. كما تسهّل هذه الشراكة الاستثمارات عبر الحدود والوصول إلى المواهب اللافتة وتوفير فرص تجارية في أسواق جديدة تخوض مسيرة التحوّل التكنولوجي».

من جهته، قال ديبو أومولو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة GetFundedAfrica: «تساعد الشراكة مع Hub71 الشركات الأفريقية على أداء دور لافت على مستوى دوليّ، حيث سيتاح لها الاستفادة من المنظومة العالمية التي تمّ تطويرها في أبوظبي. وبالمثل، ستتمكّن الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها من الاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا من خلال منظومة شفافة وعابرة للحدود طوّرتها GetFundedAfrica. ولا شكّ أنّ الشراكات المماثلة تمهّد الطريق لتحقيق نموّ اقتصادي في دولنا على المدى الطويل».