603.7 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية في الإمارات

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 603.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.4 مليار درهم أو ما نسبته 2.3% مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 0.92% مقارنة بنحو 598.2 مليار درهم في يوليو 2021. وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 396.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.3% مقابل نحو 387.6 مليار درهم في يوليو 2021، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بنحو 395.4 مليار درهم في يونيو السابق عليه مايو الماضي، وارتفع خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.52% مقابل نحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي. وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 0.07% إلى 431 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 426.8 مليار درهم في يونيو السابق عليه، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 1% مقارنة بنحو 426.8 مليار درهم في يوليو 2021. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 96.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، موزعة بواقع 64.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير «سندات الدين» و2.7 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى. وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، وصل إجمالي أصولها إلى 2.886 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.5% مقارنة بنحو 2.635 تريليون درهم في نهاية يوليو 2021، وبارتفاع 5.7% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي. ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%. ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.461 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.701 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.4%. وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 391.3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، موزعة بواقع 229.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و114 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و13.6 مليار درهم في الأسهم، و34.4 مليار درهم استثمارات أخرى.