«أديبك 2022» يناقش تحديات سوق الطاقة العالمية

كشف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، والذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن استضافة أكثر من 40 وزيراً من حول العالم للتحدث خلال مؤتمر أديبك في دورته لهذا العام، يناقشون سُبل التعامل مع التحديات الراهنة في سوق الطاقة العالمية مع الوفاء بالتزامات العمل المناخي والاستدامة.

وتلعب دولة الإمارات دوراً رائداً في ضمان تلبية احتياجات الطاقة الأساسية اليوم وعدم تباطؤ الاقتصادات، لما في ذلك من أثر على وضع القيود على الاستثمار اللازم في العمل المناخي.

ويشارك ثمانية وزراء في الجلسات الوزارية اليومية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين يمثلون مجموعة من أكبر الدول المنتجة للطاقة في العالم.

وتتناول الجلسات الحوارية الوزارية أبرز القضايا الجيوسياسية والاقتصادية الأكثر صلة بمستقبل إمدادات الطاقة وأمنها ويسر تكلفتها، وأبرزها جلسة تحت عنوان «الواقع الجيوسياسي الراهن: سُبل تعامل قطاع الطاقة مع التغيير»، وأخرى بعنوان «كوب 27: أبرز الاعتبارات السياسية لتحقيق طموحات الحياد المناخي في ظل التغيرات الحالية».

وقالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك» للغاز الحامض ورئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «يستقطب أديبك 2022، الذي ينطلق 31 أكتوبر الجاري، حضوراً واسعاً من قبل الوزراء الحكوميين من مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يضع أبوظبي ودولة الإمارات في صلب الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، إذ يعد أديبك منصة عالمية تجمع قادة القطاع وتسهم في تطوير عملية تحول واقعية وتدريجية في قطاع الطاقة العالمي، إذ أنه يلعب دوراً محورياً في دعم القطاع للقيام بمهمة مزدوجة تتمثل في توفير احتياجات العالم الحالية من الطاقة، مع مواصلة الاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية».

وأضافت الهاشمي: «يقام أديبك هذا العام بالتزامن مع التغييرات الجيوسياسية التي يشهدها قطاع الطاقة على مستوى العالم، مع التركيز على مصالح الشعوب ومنتجي الطاقة في جميع أنحاء العالم من خلال تحقيق التوازن بين ركائز الطاقة الثلاث والمتمثلة في التكلفة والاستدامة والأمن. قبل أسبوع من انطلاق الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف كوب 27 في مصر، وقبل عام من انطلاق دورته الـ 28 في أبوظبي، حيث يوفر المؤتمر منصة رائدة لقطاع الطاقة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة التغيّر المناخي، وفرص الاستثمار والابتكار، ما يساعد على تسريع عملية التحول في القطاع ويسهم في الحد من انبعاثات الكربون».

ومن المتوقع أن يُشارك في المؤتمر الاستراتيجي لفعالية أديبك 2022 حوالي 12 ألف مندوب، ليكونوا من أوائل المطّلعين على التحليلات الدقيقة حول سُبل تعامل مختلف الحكومات حول العالم في ظل التحديات الراهنة.

وتأتي الجلسات الحوارية في إطار الدورة الموسعة من المؤتمر لهذا العام، والتي تضم أكثر من 350 جلسة مجدولة خلال البرنامج الاستراتيجي والفني الشامل لأديبك. ويحظى المندوبون الحاضرون بفرصة الاستماع بشكل مباشر للآراء التخصصية والمؤثرة وغيرها من أحدث المستجدات التي يتناولها ما يزيد على 1200 متحدث من الوزراء وخبراء القطاع.

يشهد ملتقى أديبك 2022 إطلاق «منطقة الحياد الكربوني»، والتي تُركز بشكل خاص على الميثان والهيدروجين والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وأنواع الطاقة الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على مسيرة توجه القطاع نحو تحقيق الحياد المناخي من خلال اعتماد أساليب جديدة لإنتاج الطاقة ذات أثر أقل على البيئة، إضافة إلى الحلول التقنية المبتكرة.