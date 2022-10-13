«دو» توقع اتفاقية مع «مصدر» لتأسيس مركز تقنية الجيل الخامس

دبي (الاتحاد) أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية تعاون مع «مدينة مصدر»، لبناء وتطوير مركز تميز لتقنية الجيل الخامس في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي. جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي تشارك فيه دو تحت شعار «تمكين الجهات الحكومية...نصنع معكم الواقع الإماراتي» وتستعرض في جناحها مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية بما في ذلك أحدث تقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم «الميتافيرس» وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات.

وستتعاون دو مع مدينة مصدر، مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي والوجهة الرائدة للابتكار، في إطار هذه الاتفاقية، لتطوير وتفعيل منصة جديدة لأنظمة المدينة الذكية، والتي تجمع بين البنية التحتية أو البيانات المفتوحة والمشتركة والتطبيقات الذكية لتقديم مستوى غير مسبوق من الخدمات عالية القيمة. ويشمل المشروع أيضاً تطوير مركز متقدم للقيادة والتحكم بأنظمة المدينة الذكية إلى جانب مركز تميز لتقنية الجيل الخامس يتم فيه عرض مجموعة من التقنيات ذات الكفاءة العالية.

وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية لإدارة مدينة مصدر وتحسين جودة حياة المقيمين والسياح. وتعزز هذه الشراكة مكانة دو ونهجها الشامل لتعزيز الابتكار بما يتماشى مع أجندة الاستدامة التي حددتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في دو: «يستند تشكيل ملامح المستقبل إلى إعادة ابتكار النماذج التشغيلية للأعمال وتطويرها من خلال تعزيز الجهود التعاونية وتأسيس منصات مبتكرة تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة التحولات بما يساهم في دعم رؤيتنا لدفع عجلة التحول الرقمي. ويسرنا التعاون مع مدينة مصدر لإنشاء مركز التميز لتقنية الجيل الخامس، والذي سيساعدنا على تطوير محفظة متنوعة من التقنيات عالية الأداء تدعم توجهاتنا للعيش في مستقبل أكثر اتصالاً من خلال توظيف الفرص والإمكانيات التي يوفرها مشروع المدينة الذكي».

وقال أحمد باقحوم، المدير التنفيذي لمدينة مصدر: «يسرنا التعاون مع دو لتطوير مركز التميز لتقنية الجيل الخامس في مدينة مصدر، والذي سيجمع دو ومنظومة شركائنا والمؤسسات التعليمية معاً لتطوير تطبيقات وحلول ذكية جديدة تستند إلى تكنولوجيا الجيل الخامس ويمكن تطبيقها على أرض الواقع. وسيتم اختبار هذه التطبيقات في مدينة مصدر، مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي مع التركيز على التقنيات المبتكرة التي من شأنها أن تعزز من مكانة مدينة مصدر كمدينة ذكية. وبعد اختبارها وتجربتها في مدينة مصدر، سيتم طرح هذه التطبيقات تجارياً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».