«دي بي ورلد» تدخل في شراكة مع منظمة «ووتر ايد»

دبي (الاتحاد) وقّعت «دي بي ورلد» اتفاقية شراكة مع منظمة «ووتر ايد» (WaterAid)، المنظمة الدولية الرائدة التي تعالج أزمة الأمن المائي عالمياً، لتوفير بنية تحتية شاملة وطويلة الأمد للمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة. وتعمل منظمة «ووتر ايد» في 27 دولة لتوفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي اللائقة والمعايير الجيدة للنظافة العامة. وتعدّ «دي بي ورلد» المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية الشاملة الذكية عالمياً، مما يتيح تدفق التجارة بسلاسة حول العالم، وتعمل في 78 دولة عبر ست قارات، بما في ذلك العديد من الدول التي تعمل بها منظمة «ووتر ايد»، مثل موزمبيق ورواندا وجنوب أفريقيا والسنغال والهند وباكستان. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستدعو «دي بي ورلد» القطاع الخاص للمساهمة في التصدي لتحديات المياه والصرف الصحي على مستوى العالم، بما يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لضمان حصول الجميع على مياه نظيفة وخدمات صرف صحي مناسبة. وقالت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لشؤون الموارد البشرية والاستدامة في مجموعة «دي بي ورلد»: «إن الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة هو أحد مجالات التركيز الجوهرية لإستراتيجية «دي بي ورلد» المتمثلة في «عالمنا مستقبلنا» ضمن إطار ما يسمى بركيزة الإرث «المياه». وفي حين أننا نحقق بالفعل خطوات كبيرة عبر ركائزنا الثلاثة المتمثلة في التعليم وتمكين المرأة والمياه، فإن الشراكة مع منظمة «ووتر ايد» ستخطو بهذا التقدم خطوةً كبيرةً إلى الأمام. إننا ندرك القيمة المادية الواضحة للمياه في نموذج أعمالنا، فالمحيطات النظيفة تمثل شرايين مهمة للتجارة، وتعد المياه النظيفة جزءاً حيوياً من سلسلة القيمة لكل منتج ننقله. وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن نكون رواداً في المجتمعات التي نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي فيها، بصفتنا جهة رائدة عالمية في تمكين التجارة».