«دبي الجنوب» تفتتح ثالث مرفق لوجستي لـ«دي بي شينكر»

دبي (الاتحاد) أعلنت دبي الجنوب، عن افتتاح «دي بي شينكر» DB Schenker لثالث مركز لوجستي في المنطقة اللوجستية، ضمن مسيرة نموها الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحضر الافتتاح محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وكريستيان درينثين، عضو مجلس الإدارة لشؤون النقل البري وعقود الخدمات اللوجستية في «دي بي شينكر»، وكريستوفر سميث، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «دي بي شينكر»، وأكو جاف، نائب الرئيس لشؤون خدمات العقود اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في دي بي شينكر الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلتا الشركتين. ويوفر النظام الشمسي المثبت على سطح المنشأتين، الطلب الكامل على الطاقة للمساحة البالغة 74.000 متر مربع من مساحة المستودعات، و5.000 متر مربع من مباني المكاتب، ما يسهم في توفير 4.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل زراعة أكثر من400.000 شجرة. وسيوفر مركز الخدمات اللوجستية الخضراء نظاماً بيئياً مستداماً للعمليات الجمركية وغير المجمركة، ومجموعة متكاملة من خدمات السلع والخدمات المخصصة للعملاء. وسيكون المرفق الجديد المتطور مصدراً واحداً لجميع المتطلبات اللوجستية، باعتباره مركز توزيع لدول مجلس التعاون الخليجي.