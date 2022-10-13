الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«دبي الجنوب» تفتتح ثالث مرفق لوجستي لـ«دي بي شينكر»

خلال الافتتاح
13 أكتوبر 2022 15:39

دبي (الاتحاد) أعلنت دبي الجنوب، عن افتتاح «دي بي شينكر» DB Schenker لثالث مركز لوجستي في المنطقة اللوجستية، ضمن مسيرة نموها الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحضر الافتتاح محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وكريستيان درينثين، عضو مجلس الإدارة لشؤون النقل البري وعقود الخدمات اللوجستية في «دي بي شينكر»، وكريستوفر سميث، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «دي بي شينكر»، وأكو جاف، نائب الرئيس لشؤون خدمات العقود اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في دي بي شينكر الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلتا الشركتين. ويوفر النظام الشمسي المثبت على سطح المنشأتين، الطلب الكامل على الطاقة للمساحة البالغة 74.000 متر مربع من مساحة المستودعات، و5.000 متر مربع من مباني المكاتب، ما يسهم في توفير 4.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل زراعة أكثر من400.000 شجرة. وسيوفر مركز الخدمات اللوجستية الخضراء نظاماً بيئياً مستداماً للعمليات الجمركية وغير المجمركة، ومجموعة متكاملة من خدمات السلع والخدمات المخصصة للعملاء. وسيكون المرفق الجديد المتطور مصدراً واحداً لجميع المتطلبات اللوجستية، باعتباره مركز توزيع لدول مجلس التعاون الخليجي.

دبي الجنوب
آخر الأخبار
«الجودو» يبدأ الإعداد لـ «أبوظبي جراند سلام»
«الجودو» يبدأ الإعداد لـ «أبوظبي جراند سلام»
اليوم 12:30
كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟
دنيا
كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟
اليوم 12:23
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©