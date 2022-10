تعاون بين «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال» وشركة أميركية لتوفير حلول رقمية

أعلنت شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال التابعة لمبادلة عن تعاونها مع شركة Automation Anywhere التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لدعم المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط في مسيرة تحوّلها الرقمي في مجالات مشتركة عدّة تشمل التمويل والموارد البشرية والمشتريات. وقال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال: «ملتزمون بالريادة من خلال استخدام التكنولوجيات والموارد المتقدمة وتقديم خدمات عالمية المستوى. ومن هذا المنطلق، ستتيح لنا شراكتنا مع Automation Anywhere دعم عملائنا عبر أتمتة أهمّ العمليات الداخلية والاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات. كما نتطلّع إلى تلبية احتياجات الشركات الأساسية ومساعدتها على تحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال هذه الشراكة اللافتة».

من جهته، قال دينيش شاندرا، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة Automation Anywhere: «تسعدنا إقامة شراكة مع إم دي سي بهدف تمكين الأعمال باستخدام برامج الروبوتات. وتعدّ الأتمتة الذكية ركيزة أساسية لتنفيذ مسيرة التحوّل الرقمي الناجح، حيث تتيح للموظفين التركيز على الأنشطة التحليلية وتترك للروبوتات مسؤولية إتمام المهام المتكررة».

وتعدّ إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال من مبادلة شركة خدمات مشتركة متعددة الوظائف تدعم عملاءها من خلال عمليات إدارة الأعمال الرئيسية. وستتيح الشراكة الجديدة لشركة إم دي سي وضع تكنولوجيات Automation Anywhere بمتناول عملائها، والتي تمكّن الشركات من تسريع تحوّلها الرقمي عبر أتمتة العمليات الأساسية والحدّ من الأخطاء البشرية ورفع مستوى الدقة والكفاءة، وكذلك تمكين الموظفين من التركيز على أدوارهم الرئيسية والمساهمة في نجاح مؤسساتهم على المدى البعيد.