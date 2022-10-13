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الذهب يتراجع عالمياً في المعاملات الفورية

الذهب يتراجع عالمياً في المعاملات الفورية
13 أكتوبر 2022 11:29

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين في المعاملات الفورية، في حين ارتفعت معادن أخري مثل الفضة والبلاديوم.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.23 دولار لتصل إلى 1670.97 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:43 صباحاً بتوقيت الإمارات".
ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.02% تعادل 0.4 دولار لتصل إلى 1677.1 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.26% إلى 18.98 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.41% إلى 2149.02 دولار، في حين نزل البلاتين بنسبة 0.22% إلى 880.95 دولار.

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المصدر: وام
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