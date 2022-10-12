راشد بن حميد: «جيتكس 2022» منارة لتواصل العقول

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، هو منهج عمل وحياة تتبعه كافة المؤسسات والدوائر والجهات والشركات العاملة في كنف دولة الإمارات، مبيناً أن الدولة سطرت نجاحات فريدة في المجال الحيوي وتقلدت سلم المجد والرفعة في تعزيز المدن الرقمية والارتقاء بجودة الحياة وسعادة المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته لمعرض «جيتكس جلوبال 2022»، بدورته الـ42، والذي نُظم في مركز دبي التجاري، بمشاركة 5000 شركة من 90 دولة.

وأوضح أن كافة الجهات تعكس الصور المثالية عن مساعيها الحثيثة في توظيف أحدث التقنيات وتسخير «الميتافيرس»، و«البلوك تشين»، مدشنةً المشاريع النوعية والتطبيقات الذكية والخدمات التي تثري تجربة المتعامل وتمكنه من التمتع بالخدمات بسهولة مطلقة ووقت قياسي.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الزيارة على المشاريع والأنظمة التي أطلقتها الجهات الحكومية المشاركة ضمن مظلة حكومة عجمان، مثمناً الجهود المبذولة وحرص الدوائر على تحقيق التكامل، وتحسين الترابط المنشود، والذي ينعكس بشكل مباشر على تسريع وتيرة العمل وتقديم أفضل الخدمات للسكان، كما ويعزز أسلوب الحياة الذكي بالإمارة لتكون في مصافي المدن الذكية والتي ينعم سكانها وزوارها بالعيش الرغيد وكافة مقومات الرفاهية.

وتجول على المنصات المشاركة للتعرف على أهم التطبيقات، والتي تضمنت جناح اتصالات، وجناح أبوظبي وجناح بلدية دبي، ومنصة حكومة الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وجناح محاكم مركز دبي المالي العالمي، مشيداً بالمشاريع التي أطلقتها الجهات للوصول لكل متعامل وتلبية المتطلبات المتنوعة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في ختام الزيارة إن المشاريع التي رأيناها ترسم صورة نموذجية لدولة الحضارة والصدارة والتي تسعى للتطوير والتحسين وإيجاد موطن للابتكار والإبداع والإنجاز، ولا ترتضي إلا بتقديم الأفضل لكل فرد في المجتمع، داعياً كافة الجهات لمواصلة مسيرة التحول الرقمي والمضي في مضمار التقدم والازدهار.