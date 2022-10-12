الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«صحة أبوظبي» تُطلق نظام «أتمتة العمليات الآلي»

«صحة أبوظبي» تُطلق نظام «أتمتة العمليات الآلي»
13 أكتوبر 2022 00:04

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي نظام «أتمتة العمليات الآلي»، وهو أداة متطورة تعمل على رقمنة وأتمتة العمليات الروتينية بما في ذلك تدقيق طلبات الترخيص للعاملين الصحيين وغيرها.
وكشفت دائرة الصحة - أبوظبي النقاب عن النظام المبتكر على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022، بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة والمهندس فارس خليفة الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في الدائرة، إلى جانب مجموعة من زوار منصتها في المعرض.
وستعمل دائرة الصحة- أبوظبي على تسخير قدرات الأتمتة وتطبيقاتها على مجموعة من الخدمات لتعزيز وتيرة نمو المهارات والقدرات الوظيفية ضمن مختلف أقسامها، بما يساهم في رفد خطط التحول الرقمي الطموحة في إمارة أبوظبي. 
وسيضمن نظام «أتمتة العمليات الآلي» الارتقاء بمستويات الكفاءة والحفاظ على انسيابية العمليات على مدار الساعة وصولاً لتقديم أفضل الخدمات في قطاع الرعاية الصحية، بما يحقق تجربة متميزة بكل المقاييس للمستخدمين والعاملين في القطاع.
وفي هذا السياق، قال المهندس فارس خليفة الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الصحة - أبوظبي إن الدائرة تواصل جهودها الحثيثة لاستشراف مستقبل قائم على أحدث التقنيات والابتكارات لتحسين جودة مخرجات قطاع الرعاية الصحية، الأمر الذي يرسخ دورها الداعم لمنظومة الرعاية الصحية المبتكرة في إمارة أبوظبي.

الإمارات
دائرة الصحة
أبوظبي
جيتكس
معرض جيتكس
معرض جيتكس للتقنية
جيتكس للتقنية
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©