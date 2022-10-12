«صحة أبوظبي» تُطلق نظام «أتمتة العمليات الآلي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي نظام «أتمتة العمليات الآلي»، وهو أداة متطورة تعمل على رقمنة وأتمتة العمليات الروتينية بما في ذلك تدقيق طلبات الترخيص للعاملين الصحيين وغيرها.

وكشفت دائرة الصحة - أبوظبي النقاب عن النظام المبتكر على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022، بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة والمهندس فارس خليفة الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في الدائرة، إلى جانب مجموعة من زوار منصتها في المعرض.

وستعمل دائرة الصحة- أبوظبي على تسخير قدرات الأتمتة وتطبيقاتها على مجموعة من الخدمات لتعزيز وتيرة نمو المهارات والقدرات الوظيفية ضمن مختلف أقسامها، بما يساهم في رفد خطط التحول الرقمي الطموحة في إمارة أبوظبي.

وسيضمن نظام «أتمتة العمليات الآلي» الارتقاء بمستويات الكفاءة والحفاظ على انسيابية العمليات على مدار الساعة وصولاً لتقديم أفضل الخدمات في قطاع الرعاية الصحية، بما يحقق تجربة متميزة بكل المقاييس للمستخدمين والعاملين في القطاع.

وفي هذا السياق، قال المهندس فارس خليفة الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الصحة - أبوظبي إن الدائرة تواصل جهودها الحثيثة لاستشراف مستقبل قائم على أحدث التقنيات والابتكارات لتحسين جودة مخرجات قطاع الرعاية الصحية، الأمر الذي يرسخ دورها الداعم لمنظومة الرعاية الصحية المبتكرة في إمارة أبوظبي.