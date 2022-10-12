عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «جيتكس» منصة مهمة لتبادل الأفكار

دبي (وام)

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن «جيتكس» حدث ضخم ومنصة مهمة تتيح للمشاركين من مختلف أنحاء العالم استعراض المشاريع الرقمية المبتكرة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال تبادل الأفكار والرؤى التطويرية، والعمل على توحيد الجهود من أجل مستقبل مشرق وأسلوب حياة أسهل وأفضل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري لمنصة حكومة عجمان في «جيتكس»، حيث اطلع على أحدث الخدمات، وأهم الابتكارات والتقنيات العصرية المعروضة والتي تعكس التطور الرقمي الملحوظ التي حققته إمارة عجمان، بفضل توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم الإبداع والابتكار وتؤمن بأهمية اعتماد التكنولوجيا في جميع الخدمات الحكومية من أجل إسعاد المتعاملين، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير بيئة مثالية وخصبة للمستثمرين ورواد الأعمال.

كما أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي التطبيق الذكي لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، مشيداً بجودة التطبيق والمميزات التقنية التي يتمتع بها والخدمات المتاحة من خلاله والتي صممت وفق معايير تقنية عالمية بهدف التسهيل على المتعاملين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل دقة وسهولة.