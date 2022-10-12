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«الخارجية» تستعرض خلال «جيتكس» النسخة المحدّثة من تطبيقها الذكي «UAE MOFAIC»

«الخارجية» تستعرض خلال «جيتكس» النسخة المحدّثة من تطبيقها الذكي «UAE MOFAIC»
13 أكتوبر 2022 00:03

دبي (وام)

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استعرضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال معرض «جيتكس جلوبال2022» تفاصيل النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي«UAE MOFAIC» الذي سيتم إطلاقه قريباً، حرصاً منها على تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة عالية انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 وبما يواكب ويحقق تطلعات المتعاملين.
ويعتمد التصميم الجديد للتطبيق الذكي على معايير عالية الجودة تلبي متطلبات المستخدم وترتقي بتجربته في طلب الخدمة، حيث تم تحسين التجربة البصرية للمتعامل، تظهر له الخدمات الأكثر صلة به وباحتياجاته.
وفي هذا السياق قال راشد نظر رحمه، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: وضعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استراتيجية متكاملة للارتقاء بخدماتها الرقمية هدفت من خلالها إلى تصميم وتطوير منظومة خدمات رقمية مستدامة بالشراكة مع المجتمع لتعزيز الثقة ورفع جودة حياة المتعاملين.

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معرض جيتكس للتقنية
جيتكس للتقنية
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