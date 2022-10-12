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الاقتصادي

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة عيادات طبية بالولايات المتحدة

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة عيادات طبية بالولايات المتحدة
13 أكتوبر 2022 00:02

دبي (الاتحاد)

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية «جي إف إتش أو المجموعة» عن التوسع في خوضها قطاع المكاتب الطبية/العيادات من خلال محفظة عيادات طبية، تعد الثانية لها بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار معاملة تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار أمريكي. 
وتتكون المحفظة المدرة للدخل من 11 أصلاً من الأصول المتنوعة جغرافيا والمنتشرة عبر أربع ولايات أمريكية، هي كاليفورنيا، تكساس، ماريلاند ولويزيانا.
وقال نائل مصطفى، رئيس مشارك لإدارة الاستثمار – العقارات في جي إف إتش: «يسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على هذه محفظة العيادات الطبية المتميزة والمدرة للدخل هذه في إطار التوسع المستمر لجي إف إتش في قطاع مباني المكاتب الطبية في المدن سريعة النمو في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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نحن نؤمن بشدة بالأسس طويلة الأجل في قطاع الرعاية الصحية والديناميكيات التي تدعم زيادة الطلب على المكاتب الطبية عالية الجودة، ومن بينها زيادة عدد السكان المسنين والنمو في رعاية مرضى العيادات الخارجية التي تستمر في جعل القطاع شديد المرونة وغير متأثر بالدورات الاقتصادية. نتطلع إلى العمل مع شريكنا «بيج سكاي ميديكال» لتعظيم قيمة هذه الأصول».

جي إف إتش
مجموعة جي إف إتش
أميركا
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