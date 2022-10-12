صقر بن سعود المعلا يزور «جيتكس 2022»

دبي (وام)

زار الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، مَعْرِض «جيتكس جلوبال 2022» في دورته الـ42 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري في قاعات مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 5000 شركة من أكثر من 90 دولة.

واطلع الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا على عدد من الأجنحة المقامة، والتي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في كافة مناحي الحياة ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة ومستجدات علوم تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

والتقى رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين خلال زيارته المَعْرِض، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الذي استعرض بدوره مجموعة من المبادرات والمنصات الرقمية التي عملت الوزارة على تطويرها إلى جانب خدماتها الإلكترونية والرقمية التي تقدمها للجمهور داخل وخارج الدولة.

وقام الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا بزيارة جناح حكومة الشارقة، حيث كان في استقباله الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع «جيتكس للتقنية 2022»، مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، وجرى الاطلاع على المشروعات التي تركز على تقنيات المستقبل التي تقدمها عشر جهات حكومية تحت شعار «معاً لتكامل الإنسان مع التقنية»، وتهدف إلى تقديم خدمات متطورة عبر الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الذكاء الاصطناعي و«الميتافيرس» والروبوتات.