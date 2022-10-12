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«الهوية والجنسية والجمارك» تعرض 12 مشروعاً استراتيجياً في «جيتكس»

زوار بجناح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في «جيتكس» (تصوير: أفضل شام)
13 أكتوبر 2022 00:07

حسام عبدالنبي (دبي) 

تعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 12 مشروعاً استراتيجياً في «جيتكس 2022» يتم عرضها من خلال 6 منصات متنوعة، لتعد المشاركة في النسخة الحالية هي الأكبر في تاريخ مشاركات الهيئة في المعرض من حيث عدد ونوعية المنصات والمشاريع والمبادرات التي يتم استعراضها.
وحسب العميد مطر خرباش الساعدي، مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فإن مشاريع الهيئة المعروضة خلال الدورة الحالية من المعرض تتميز بتنوعها ما بين مشاريع أمنية وجمركية وتقنية وخدمية، إضافة إلى المشاريع الاستشرافية للمستقبل.
وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن تلك المشاريع تتميز بتعدد التقنيات والتطبيقات التقنية التي تستخدم في تنفيذها، مما يعكس حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققها الهيئة لخدمة المجتمع وقدرتها العالية على الاستعداد للخمسين وحرصها على استشراف المستقبل وتطوير بيئة العمل لديها لتحقيق الريادة محلياً ودولياً، موضحاً أن جناح الهيئة في المعرض يضم 6 منصات لعرض المشروعات، بما يتناسب مع مكانة الهيئة وهيكلها التنظيمي الجديد، في ظل توسيع نطاق عمل الهيئة بعد دمج الهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة أمن المنافذ معها في الربع الأخير من العام الماضي، وهذه المنصات هي منصة الهوية الإماراتية، والممر الذكي، ومنصة مشاريع الجمارك، والرؤية المستقبلية، وتجربة الواقع الافتراضي، وتجربة المتعامل.

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الممر الذكي  
وذكر الساعدي، أن منصة الهوية الإماراتية تستعرض منظومة الهوية المطبقة بمجسمات 3D على شاشة تفاعلية وإحصائيات عامة لتتبع مسار العمليات، وتطبيق التصديق الرقمي، ونظام التحقق الأمني، ونظام البصمة عن بُعد، بالإضافة إلى منظومة طباعة الهوية والبيانات التفاعلية لعمليات المعالجة التي تتم في نظام الهوية، منوهاً بأنه يتم استخدام تقنية الهولوغرام لتعريف الزوار بالمشاريع والأنظمة عن طريق مجسمات ثابتة، كما يمكن استخدام تلك المجسمات بعد انتهاء المعرض كشاشة متابعة حية لعمليات الهيئة.
وأضاف أن منصة الممر الذكي تتيح للزوار تجربة نظام الممر الذكي الذي يساعد المسافرين على المرور عبر البوابات الموجودة في المطارات من دون استخدام أي مستندات شخصية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الشخصية، وبالتالي تسهيل تجربة السفر وجعلها أكثر راحة ومتعة وأقل وقتاً وجهداً، مشيراً إلى أن خطوات المرور عبر الممر الذكي، تتمثل في التقاط بصمتي العين والوجه من خلال الكاميرات الموجودة في الممرات للتحقق من هوية المسافر، في حين تشمل الخطوة الثانية التحقق من هوية المسافر، وعرض شاشة باللون الأخضر على المسافر المسجل، والسماح له بالمرور عبر البوابة، وعرض شاشة حمراء للمسافر غير المسجل في الأنظمة. 

منصة مشاريع  
وقال العميد مطر خرباش الساعدي، إن منصة مشاريع الجمارك، تسلط الضوء على 3 أنظمة ومشاريع أمنية وجمركية استراتيجية تسهم في تطوير منظومة العمل الجمركي في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن تلك الأنظمة تعزز قدرات الجمارك في مراقبة حركة السلع والبضائع داخل حدود الدولة، وأول هذه الأنظمة نظام الرقابة والتفتيش الذكي «رامس» الذي تستخدمه كل إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي ووحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 بالإدارة العامة للجمارك في العمليات اليومية أثناء عمل الأفراد في المنافذ الجمركية، مشيراً إلى أنه يتم استخدام الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل IOS وANDROID، في توزيع المهام على الموظفين في مواقع العمل الخارجية وتسهيل تبادل المعلومات بطريقة آمنة، ورفع التقارير اليومية من قبل المراقبين في المنافذ ومراقبة حالة المراكز بشكل يومي، وتقديم الدعم اللازم من قبل الوحدات المساندة، وإدارة حضور وانصراف المراقبين في المنافذ الجمركية، مع وجود خريطة تفاعلية توضح مواقع المنافذ والموظف المناوب.

جيتكس
معرض جيتكس
جيتكس للتقنية
معرض جيتكس للتقنية
الإمارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
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