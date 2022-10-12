جمارك أبوظبي: تسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي

دبي (وام)

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في جناح حكومة أبوظبي خلال معرض جيتكس 2022 الذي يعقد في المركز التجاري العالمي بدبي، مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة بريد الإمارات بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وبناء علاقات تشاركية فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وقع المذكرة من جانب جمارك أبوظبي سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات، ومن جانب بريد الإمارات عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة بريد الإمارات.

وأكد مبارك مطر المنصوري أن جمارك أبوظبي تلتزم بتحقيق رؤيتها ورسالتها وخطتها الاستراتيجية المنطلقة من أهداف خطة حكومة أبوظبي الساعية لتسهيل الإجراءات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمتعاملين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون مع بريد الإمارات ضمن مذكرة التفاهم تشمل المساهمة في تسهيل وانسيابية حركة التجارة في إمارة أبوظبي من حيث تقليل الوقت والتكلفة كلما أمكن ذلك، وتبادل البيانات والمعلومات بشكل مسبق ووضع إطار عام نموذجي للتعاون المشترك، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لكل طرف في مجال الخدمات المشتركة واستحداث خدمات جديدة، وزيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية والوصول إلى الحد الأدنى من التدخل البشري.

ومن جانبه، قال عبيد محمد القطامي: «نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية هذه مع جمارك أبوظبي خلال معرض «جيتكس جلوبال 2022»، لتسهيل حركة التبادل التجاري في إمارة أبوظبي. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تطبيق أفضل ممارسات الأعمال وتعزيز الكفاءة ضمن مختلف عملياتنا، حيث توضح مذكرة التفاهم استراتيجياتنا الرامية إلى تعزيز الإنتاجية من خلال تبادل البيانات والمعلومات وتبني المنصات الرقمية التي تتطلب القليل من التدخل البشري».