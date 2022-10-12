«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل «أيه 380» إلى طوكيو

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات عن رفع السعة المقعدية إلى اليابان بتشغيل طائرتها A380 إلى مطار طوكيو ناريتا اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل، لتلبية الارتفاع في الحجوزات من وإلى بوابتيها في تلك الدولة ناريتا وأوساكا.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الحكومة اليابانية الشهر الماضي تخفيف قيود الدخول حيث ألغت سقف الوصول اليومي وأوقفت متطلبات اختبار "كوفيد-19" وبروتوكولات الحجر الصحي للسفر الداخلي.

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 318" دبي في الساعة 2:40 صباحا وتصل إلى مطار ناريتا الدولي في الساعة 5:35 مساء. أما رحلة العودة "ئي كيه 319" فتقلع من ناريتا في الساعة 11:30 ليلا وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:50 من صباح اليوم التالي، وجميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من طوكيو ودبي.