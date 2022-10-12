مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني و«سايبرجيت»

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة سايبرجيت للحماية الإلكترونية في معرض جيتكس 2022، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون المحلي والحلول التنظيمية والأنشطة والردع والوقاية والاستجابة للهجمات الإلكترونية.

وقع المذكرة عن مجلس الأمن السيبراني الدكتور محمد الكويتي رئيس المجلس وعن شركة سايبرجيت محمد بن بوته الحرسوسي مؤسس ومدير عام الشركة وجرت مراسم توقيع المذكرة على هامش فعاليات معرض «جيتكس 2022» في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص المجلس على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف تبادل الخبرات السيبرانية، وتعزيز المشاركة في بناء برامج التوعية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة للتقنيات إضافةً إلى حماية التبادلات التجارية والاقتصادية في ذات المجال.

ورحب الدكتور محمد الكويتي رئيس المجلس بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة سايبر جيت للحماية الإلكترونية الوطنية الإماراتية التي تعمل بتقديم خدمات أمن المعلومات للقطاع الحكومي وتأسست بهدف تقديم خدمات الأمن السيبراني نظراً لما تتمتع به من خبرات في هذا المجال استجابة لأكثر تحديات أمن المعلومات الفنية المتعلقة بالمعلومات والعمليات.

وبدوره، قال محمد الحرسوسي: نفخر بما حققه مجلس الأمن السيبراني من إنجازات ومبادرات على الصعيد الدولي والمحلي، ونشكرهم على جهودهم المميزة التي وضعت للإمارات بصمه في هذا المجال.

وأضاف أن التعاون مع مجلس الأمن السيبراني يشكل خطوة مهمه في دورنا الاستراتيجي كمزود خدمات الأمن السيبراني في الدولة، مؤكدا على الالتزام بتوفير أفضل الخدمات المتكاملة التي من شانها تحسين عمليات الأمن السيبراني الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة.