«ويز إير أبوظبي» تطلق أولى رحلاتها إلى سمرقند

أطلقت ويز إير أبوظبي، رحلات جديدة من أبوظبي إلى مدينة سمرقند العريقة، اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الثلاثاء والسبت. وتعتبر سمرقند إحدى أبرز المواقع التاريخية على طريق الحرير وثاني أكبر مدينة في أوزباكستان بموقعها الاستراتيجي الذي يشكل ملتقى لثقافات وأديان العالم لأكثر من 2500 عام. وتوفر الشركة للسياح وسكان دولة الإمارات وأوزباكستان رحلات مريحة ومباشرة إلى الوجهة الجديدة. وتُسيّر الشركة الوطنية، منذ إطلاقها في يناير لعام 2021، رحلاتها لأكثر من 36 وجهة تبعُد عن أبوظبي مسافة لا تزيد عن خمس ساعات بالطائرة. وتندرج سمرقند ضمن قائمة أعرق المدن على مستوى العالم وأقدم المدن المأهولة بالسكان في آسيا الوسطى، وهي موقع مُدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بفضل إرثها التاريخي الكبير. وتقع المدينة على طريق التجارة القديم بين الصين ودول البحر المتوسط، وتمثّل مركزاً مهماً للحضارة والثقافة الإنسانية. كما تضمّ مجموعة من المعالم المذهلة التي تشمل الأضرحة والمدارس الدينية، ما يجعل ريجستان، التي تشكل تُعتبر قلب المدينة القديمة، أبرز المواقع الاستثنائية في آسيا الوسطى. وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «تعد منطقة آسيا الوسطى من الأسواق الرئيسية للنمو، ويسرّنا مواصلة توسيع شبكتنا في هذه المنطقة الاستثنائية. ونعتزم تشغيل مسار الرحلات الجديد على متن إيرباص A321neo المتطورة، الطائرة الخامسة التي انضمت مؤخراً إلى أسطول الشركة. وتلتزم ويز إير أبوظبي بتوفير خيارات سفر ميسورة التكلفة للمسافرين، لا سيما وأن سمرقند تُعتبر إحدى أعرق المدن التي تشكل ملتقى للحضارات والثقافات. وتُواصل ويز إير أبوظبي دعم نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات المميزة. ونتطلع قُدماً لاستقبالكم على متن أسطولنا الحديث والمستدام».