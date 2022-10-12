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«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى مطار غان في المالديف

طائرة تابعة لـ«فلاي دبي»
12 أكتوبر 2022 18:00

دبي (الاتحاد) - تواصل فلاي دبي توسيع عملياتها إلى جزر المالديف مع استعدادها لإطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار غان الدولي (GAN) اعتباراً من 4 فبراير 2023. وكان الناقلة قد بدأت عملياتها إلى جزر المالديف عام 2013 بإطلاق رحلات مباشرة إلى مطار فيلانا الدولي (MLE) في العاصمة ماليه. ومع بدء الخدمة اليومية الجديدة إلى غان في العام المقبل، ترتفع رحلات الشركة لهذه الوجهة إلى 28 رحلة في الأسبوع. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «إن بدء رحلاتنا اليومية إلى جزيرة غان الجنوبية سيمنح مسافرينا المزيد من الخيارات للسفر إلى جزر المالديف المدهشة. ستعمل هذه الخدمة الجديدة على تقليل وقت التنقل سواء عن طريق القارب أو الطائرة المائية لأولئك الذين يقيمون في منتجعات في جزر المرجان الجنوبية. لا تزال جزر المالديف واحدة من الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية لعملائنا من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة. كما ستعزز الرحلات الجديدة إلى السوق أيضاً ربط حركة الرحلات من أوروبا».

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