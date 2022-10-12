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الاقتصادي

«مياه وكهرباء الإمارات» تتسلم 3 عروض لتطوير «الشويهات 4»

جانب من محطة الشويهات للطاقة
12 أكتوبر 2022 17:59

تسلمت شركة مياه وكهرباء الإمارات ثلاثة عروض لتطوير مشروع محطة الشويهات 4 للمنتج المستقل لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي (S4)، والشركات المتقدمة بعروضها هي «أكسيونا»، و«إنجي»، و«جي إس إنيما».

ويعمل مشروع الشويهات S4 على تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، لإنتاج حوالي 70 مليون جالون من مياه الشرب يوميا، أي ما يعادل (318225 متراً مكعباً يومياً)، مما يسهم في تعزيز أمن إمدادات المياه في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي؛ كما ستقوم المحطة بدور رئيسي في ضمان إمدادات محسَّنة وفاعلة، من خلال الاستثمار في تقنية التناضح العكسي التنافسية.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال اعتماد أحدث تقنيات التناضح العكسي، ودعم الهدف الاستراتيجي الرامي إلى الحد من البصمة الكربونية في النظام، وسوف يقوم مشروع الشويهات 4 لتحلية المياه بدور رئيسي في ضمان أمن إمدادات المياه وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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وكانت الشركة تسلمت في أكتوبر الفائت 35 طلباً لإبداء الاهتمام من قبل الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، حيث تم بعد ذلك إصدار طلبات تقديم العروض في مارس 2022 للشركات والائتلافات التي تأهلت لتقديم عروضها بعد تقديم بيانات التأهيل، والبالغ عددها 18 شركة.

وستخضع العروض المقدمة لعملية تحليل فني ومالي مفصلة لاختيار أفضل العروض، حيث من المتوقع أن يتم إعلان الترسية وتنفيذ اتفاقية شراء المياه بحلول الربع الأول من 2023، ومن المخطط أن تبدأ محطة الشويهات S4 للتناضح العكسي عملياتها التشغيلية في الربع الثالث من عام 2025.

المصدر: وام
شركة مياه وكهرباء الإمارات
محطة كهرباء الشويهات
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