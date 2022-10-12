«دبي للإنترنت» تحتضن أول مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لـ«إنتل»

دبي (الاتحاد) - افتتحت شركة إنتل العالمية مركزها الأول للبحث والتطوير المتخصّص ببرمجيات الذكاء الاصطناعي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بمدينة دبي للإنترنت. ويأتي افتتاح «إنتل» لمركزها للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، على هامش معرض «جيتكس جلوبال»، انسجاماً مع استراتيجية التحوّل الرقمي التي تطمح المنطقة إلى تحقيقها. ويقدّم هذا المركز حلولاً متطورة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي. وتتعاون «إنتل» بشكل وثيق مع الشركات المتخصّصة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات والجهات الأكاديمية القائمة في دبي، فضلاً عن توسيع نطاق تعاونها على مستوى المنطقة بشكل عام، لبناء الشراكات الاستراتيجية وتحفيز التحوّل الرقمي والتشجيع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في ظلّ توفير منصّة فعّالة لتبادل المعرفة حول أحدث التوجهات والتقنيات والحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، متحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت: «نجحت دبي بفضل ما توفره من بيئة أعمال متكاملة وما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة، فضلاً عن قوة اقتصادها ومرونته في استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصُناع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، مما أسهم في تحقيق التحوّل الرقمي المنشود لا في دبي فحسب، بل أيضاً على صعيد المنطقة بأكملها. فالتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ اليوم في رسم مستقبل مختلف القطاعات من دون استثناء، بدءاً من قطاع التصنيع وصولاً إلى قطاع التعليم».

ومن جانبه، قال طه خليفة، المدير العام لدى «إنتل» في الشرق الأوسط: «بصفتنا شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا وشركة استشارات تقنية موثوقة لسنوات طويلة في منطقة الشرق الأوسط، يسرنا جداً أن نوسّع نطاق عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاحنا مركز البحث والتطوير المتخصّص في برمجيات الذكاء الاصطناعي. وتحظى هذه الخطوة بأهمية كبرى ضمن استراتيجية»إنتل«للمضي قدماً في تحقيق أهداف التحوّل الرقمي والتنويع الاقتصادي والالتزام بها، وتوفر كذلك فرصاً جديدة للتعاون ضمن منظومة الشركات التكنولوجية المتنامية والغنية بالمواهب على مستوى المنطقة. ومن شأن ذلك أن يسهم في تحفيز المزيد من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي للتوصّل إلى حلول عالمية ضمن قطاعات متعددة، بما فيها الرعاية الصحية والنقل والسلامة العامة».