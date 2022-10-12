الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«دبي للإنترنت» تحتضن أول مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لـ«إنتل»

عمار المالك وطه خليفة خلال الإطلاق
12 أكتوبر 2022 17:57

دبي (الاتحاد) - افتتحت شركة إنتل العالمية مركزها الأول للبحث والتطوير المتخصّص ببرمجيات الذكاء الاصطناعي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بمدينة دبي للإنترنت. ويأتي افتتاح «إنتل» لمركزها للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، على هامش معرض «جيتكس جلوبال»، انسجاماً مع استراتيجية التحوّل الرقمي التي تطمح المنطقة إلى تحقيقها. ويقدّم هذا المركز حلولاً متطورة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي. وتتعاون «إنتل» بشكل وثيق مع الشركات المتخصّصة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات والجهات الأكاديمية القائمة في دبي، فضلاً عن توسيع نطاق تعاونها على مستوى المنطقة بشكل عام، لبناء الشراكات الاستراتيجية وتحفيز التحوّل الرقمي والتشجيع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في ظلّ توفير منصّة فعّالة لتبادل المعرفة حول أحدث التوجهات والتقنيات والحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، متحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت: «نجحت دبي بفضل ما توفره من بيئة أعمال متكاملة وما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة، فضلاً عن قوة اقتصادها ومرونته في استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصُناع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، مما أسهم في تحقيق التحوّل الرقمي المنشود لا في دبي فحسب، بل أيضاً على صعيد المنطقة بأكملها. فالتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ اليوم في رسم مستقبل مختلف القطاعات من دون استثناء، بدءاً من قطاع التصنيع وصولاً إلى قطاع التعليم».

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2022
مليار درهم الإنفاق على الأمن الإلكتروني في الإمارات

ومن جانبه، قال طه خليفة، المدير العام لدى «إنتل» في الشرق الأوسط: «بصفتنا شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا وشركة استشارات تقنية موثوقة لسنوات طويلة في منطقة الشرق الأوسط، يسرنا جداً أن نوسّع نطاق عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاحنا مركز البحث والتطوير المتخصّص في برمجيات الذكاء الاصطناعي. وتحظى هذه الخطوة بأهمية كبرى ضمن استراتيجية»إنتل«للمضي قدماً في تحقيق أهداف التحوّل الرقمي والتنويع الاقتصادي والالتزام بها، وتوفر كذلك فرصاً جديدة للتعاون ضمن منظومة الشركات التكنولوجية المتنامية والغنية بالمواهب على مستوى المنطقة. ومن شأن ذلك أن يسهم في تحفيز المزيد من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي للتوصّل إلى حلول عالمية ضمن قطاعات متعددة، بما فيها الرعاية الصحية والنقل والسلامة العامة».

أسبوع جيتكس للتقنية
الذكاء الاصطناعي
شركة إنتل
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©