«تنظيم الاتصالات» تطلق الورقة البيضاء للتطبيقات الصناعية

دبي (الاتحاد) أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ورقة بيضاء خاصة بدراسة التطبيقات الصناعية لشبكات الجيل الخامس للهاتف المتحرك، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، وأعدت الهيئة هذه الورقة لتكون بمثابة دليل استرشادي يحدد رؤى وأهداف تبني تقنيات الجيل الخامس للهاتف المتحرك، وقوانين وحالات الاستخدام، وكل ما يتعلق بمراحل التقييس والطيف الترددي، ودور شبكات الجيل الخامس في تطوير بيئات العمل والصناعات والأعمال التجارية وتوجهات التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والاستدامة.

وكرمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين في هذه المبادرة، وهم: شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي، ودائرة النقل المتكامل -أبوظبي، وأدنوك، ومؤسسة اتصالات وشركة دو، وجامعة خليفة، وشركة هواوي.

وقال المهندس صالح المصعبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات بالإنابة: «لقد كان الجيل الخامس على الدوام عنواناً حاضراً عند الحديث عن المستقبل، ونحن في دولة الإمارات كما تعلمون، كنا من الدول الرائدة في الاستثمار في الجيل الخامس، سواء على مستوى التخطيط والاستراتيجيات، أو على مستوى التنفيذ والتشغيل، ولم يكن هذا الاهتمام المبكر بالجيل الخامس منفصلاً عن السياق التاريخي لاهتمام قيادة الدولة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بصفة عامة. فنحن كنا رواداً في إقامة أكبر شبكة ألياف بصرية، الأمر الذي أتاح لدولة الإمارات الارتقاء السلس عبر أجيال الاتصالات وتقنياته المتعددة».

وأضاف المهندس المصعبي بالقول: «عند النظر إلى المستقبل، نجد أن مسار التطور في كل القطاعات يعتمد بدرجة كبيرة على هذا القطاع الحيوي، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد حاضنة التحولات الرقمية كافة. أما الجيل الخامس فهو جسر العبور نحو إقامة صرح مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، وترسيخ دعائم المدينة الذكية».

وتقدم يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي، بالتهنئة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على إطلاق مشروع الاستخدام الصناعي لشبكة الجيل الخامس (5G)، خلال فعاليات معرض جيتكس، مؤكداً أن تحسين القدرات التشغيلية عبر التقنيات المتطورة الحديثة ستمكن الجهات الحكومية والمؤسسات من إطلاق خدمات ومنصات رقمية جديدة بالاعتماد على محفظة متكاملة من أحدث الحلول والتقنيات، وهو ما يسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتسريع إنجاز المعاملات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن جمارك دبي تعتبر من رواد تقديم الخدمات الذكية والرقمية حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات الجمركية عن طريق أنظمة وبرامج الدائرة نحو 99.6%.

وتتطرق الورقة البيضاء لشبكات الجيل الخامس إلى مسار تطوير التطبيقات الذكية في الإمارات العربية المتحدة من خلال المقارنة مع البلدان والمناطق الأخرى، حيث يصف الفصل الأول من الورقة البيضاء خصائص شبكات الجيل الخامس وسيناريوهات تطبيقها.

ويلخص الفصل الثاني اتجاهات تطوير شبكات الجيل الخامس في البلدان والمناطق الرئيسية حول العالم. خصوصاً ما يتعلق بالسياسات، والتخطيط الاستراتيجي وإنشاء المشاريع وبيئة الابتكار المتعلقة بتطبيقات الجيل الخامس، وبما يتماشى مع تحقيق الرقمنة الاقتصادية والاجتماعية.

ويستعرض الفصل الثالث من الورقة البيضاء متطلبات تطوير شبكات الجيل الخامس في الدولة، مسلطاً الضوء على جهود حكومة الدولة في تطوير استراتيجيات الجيل الخامس ووضع المعايير والسياسات المتعلقة بها، في حين يحلل الفصل الرابع مسار الترويج لتطبيقات الجيل الخامس، مستكشفاً احتياجات قطاعات الطاقة والتصنيع والخدمات العامة والنقل لهذه التطبيقات، حيث تتميز هذه القطاعات ببنية تحتية رقمية جيدة وحاجة قوية للتحول الرقمي.

ويدرس الفصل الخامس مسار تطوير تطبيقات الجيل الخامس في القطاعات التجريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرح تحديات ومتطلبات تطبيق تقنيات الجيل الخامس في الصناعات الرئيسية، مقترحاً حلولاً مرحلية للتحديات وتطبيق المتطلبات، ويقدم الفصل السادس اقتراحات مرحلية لتطوير التطبيقات الصناعية للجيل الخامس في الدولة، من منظور السياسات والشبكات والتطبيقات، مع الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى فيما يخص تطبيقات الجيل الخامس