«شؤون المجلس الوطني» تستعرض مبادراتها الرقمية النوعية

دبي (الاتحاد) تستعرض وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في الدورة الـ 42 من معرض «جيتكس» الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حاليا، مبادراتها الرقمية المبتكرة التي تسهم في تعزيز الوعي السياسي، وثقافة المشاركة السياسية، وتسهم في الارتقاء بالمهام التي تقوم بها الوزارة وتمكنها من مواصلة التميز في الأداء وتحقيق الإنجازات.

واطلع طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسامي محمد بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، خلال زيارتهما منصة الوزارة، على مدى تفاعل الزوار مع مبادرات الوزارة الرقمية. وتأتي مشاركة الوزارة استكمالاً لنهجها واستراتيجياتها الرامية إلى توظيف أحدث التقنيات الحديثة لتحقيق مستهدفاتها في الوصول إلى جميع أفراد المجتمع الإماراتي، وتعزيز عمل الوزارة من خلال الارتقاء ببيئة العمل، وضمان استدامة تطورها ورفد منظومة عملها بأحدث الابتكارات الرقمية التي باتت تشكل اليوم ركيزة رئيسة من ركائز الارتقاء المستمر في بيئات العمل وتحسين جودتها.

وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من المعرض تجربتها في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بحزمة من الأدوات والمبادرات الرقمية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي لجميع أفراد المجتمع، والذي أصبح أكثر وعياً بأهمية العمل البرلماني، وحرصاً على التعرف على ما يشهده من تطورات، وكيفية التفاعل والمشاركة في المبادرات الخاصة في هذا المجال. وتضم منصة الوزارة بمنصة الحكومة الرقمية، موقع الوزارة الإلكتروني التفاعلي وما يوفره من معلومات تتيح للراغبين الاطلاع على جميع خدماتها، ومبادرتها الرقمية الجديدة، إضافة إلى التعرف على المزايا التي يوفرها موقع اللجنة الوطنية للانتخابات الإلكتروني، وما يوفره من معلومات تسهم في تمكين الناخبين والراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، من التعرف على إجراءات العملية الانتخابية كافة.

كما تضم منصة الوزارة باقة من الابتكارات التي تسهم في تعزيز الوعي السياسي، حيث تستعرض مبادرة «رحلة الانتخابات»، الشاشة التفاعلية التي تعرض من خلالها مراحل العملية الانتخابية، حيث تتيح الشاشة للشخص المرور في رحلة الانتخابات خلال أقل من خمس دقائق في تجربة جديدة فريدة من نوعها، والتي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع. كذلك تضم المنصة مبادرة «خريطة المراكز الانتخابية»، وهي عبارة عن خريطة تفاعلية لدولة الإمارات تظهر فيها المراكز الانتخابية موضحة الإحصائيات لكل مركز، كذلك نسب التصويت للذكور والإناث في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. علاوة على ذلك، سيكون جهاز التصويت الإلكتروني حاضراً على منصة الوزارة بوصفه أحد أبرز الابتكارات التقنية التي أضافتها الوزارة إلى سجلها الزاخر بالإنجازات، حيث يعتبر الجهاز نظاماً ذكياً ومبتكراً، ويجسد نقلة نوعية في الحياة البرلمانية في دولة الإمارات من خلال اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 2006.