«ثقافة وسياحة - أبوظبي» تطلق منصة التعهيد الجماعي

دبي (الاتحاد) كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال مشاركتها في النسخة 42 من جيتكس جلوبال عن منصتها الجديدة والمبتكرة للتعهيد الجماعي، والتي ستكون بمثابة أداة تعاونية مرنة، تربط الدائرة بالعالم. وتستكمل المنصة الجديدة خمسة مشاريع إضافية تعتمد على البيانات في الدائرة، ويتم عرضها طوال فترة الحدث. وسيتم استخدام منصة التعهيد الجماعي لتأسيس منظومة شاملة للابتكار المؤسسي وتفعيل دور المجتمع العالمي في إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بمهمة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وفي ذات الوقت، تيسير وصول المشاركين لتبادل أفكارهم الجديدة مع الدائرة.

ومن شأن تفعيل دور المجتمع العالمي، أن يدعم جهود الدائرة للتحول الرقمي، وتعزيز مكانتها الإقليمية وتسليط الضوء على جهودها لتشجيع المواهب الجديدة والمشاريع والتصاميم والأفكار من خلال منصة رقمية موحدة. وعلاوة على ذلك، ومن خلال هذه المنصة، ستستفيد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من المعارف الواسعة للمشاركين لإيجاد ثروة معرفية ومعلوماتية كبيرة. ونتيجة لذلك، ستتمكن الدائرة من تعزيز ميزتها التنافسية لتقديم الحلول المبتكرة التي ستوفرها هذه الأفكار الفريدة. وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح هذه المنصة بحل المشكلات بشكل أسرع بمشاركة المجتمع وتحفيز عملية تطبيق وتحليل البيانات.

وقال عدنان محمد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يأتي تطوير وإطلاق هذه المنصة تماشياً مع استراتيجية حكومة الإمارات الرقمية 2025، التي تركز على التحول الرقمي، والتي تعد أولوية أساسية بالنسبة لنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. ونحن ملتزمون برصد وتحديد أفضل السبل لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات بشكل أسرع ومواصلة تفعيل دور المجتمع في تلك المشاريع. وبالإضافة إلى هذه المنصة، نتطلع إلى استعراض المشاريع الأخرى للدائرة في جيتكس جلوبال، بما يؤكد على التزامنا بتنويع قدراتنا كمركز عالمي المستوى للثقافة والسياحة».

وتشمل المشاريع الإضافية التي تعرضها الدائرة في جيتكس جلوبال، تجربة الواقع الافتراضي في أبوظبي، والتي تتيح للزوار اكتشاف المعالم الرئيسية للإمارة من خلال تجربة رقمية. ومنصة «تاريخ الإمارات»، حيث يشارك الزوار في رحلة افتراضية ملهمة تسرد تاريخ مسيرة الدولة نحو التقدم والازدهار. وجناح «بيت الحرفيين»، الذي يتيح للزوار التعرف عن كثب على الحرف اليدوية التقليدية. ورحلة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ومعرض ألعاب رقمي عالمي المستوى يقدم تجربة افتراضية بعنوان «فن أبوظبي». وتساهم هذه المشاريع أيضاً في إثراء الحوار حول تقنيات الحوسبة السحابة وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الإلكترونية ودورها في تحقيق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس والحوسبة الكمية والبرمجة والاستدامة.