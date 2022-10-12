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الاقتصادي

إسعاف دبي و«نداء» توقعان اتفاقية تعاون

خلال توقيع اتفاقية التعاون
12 أكتوبر 2022 16:43

دبي (الاتحاد) وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2022 اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، تهدف إلى التعاون في مجال تأمين شبكات الاتصال وتبادل الخبرات الإدارية والمعرفية وتقديم الاستشارات للمؤسسة في مجال الطوارئ والسلامة وقع المذكرة مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومنصور بو عصيبه المدير التنفيذي لنداء. وفي حديثه عن اتفاقية التعاون قال جلفار: «نسعى لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئبس الدولة ر ئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم من خلال تطوير البنية التقنية التحتية بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي 2030. وأضاف:»الوصول لأنظمة مؤسسية ذات كفاءة عالية تتماشى مع توجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المتعلقة بوضع مستهدفات طموحة وعالمية تحقق أولويات دبي 2030 بحيث تلائم مكانة دبي وتعزز ريادتها تتطلب البحث عن شراكات متخصصة تدعم جودة أداء العمليات والخدمات المؤسسية في مجال الطوارئ والسلامة، مؤكداً أن تبادل الخبرات الإدارية والمعرفية يصب في مصلحة الطرفين ويخدم المجتمع، وأشار جلفار إلى أن «التسارع في مجال التكنولوجيا والاتصال يتطلب مواكبة تمكن المؤسسات من تلبية احتياجات متعامليها والحفاظ على ثقتهم، لهذا تسعى المؤسسات لتعزيز شراكاتها بما يخدم الجميع، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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