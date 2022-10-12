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«الصحة» توظف أحدث التقنيات الرقمية في موقعها الإلكتروني

«الصحة» تعرض أحدث التقنيات الرقمية في جيتكس
12 أكتوبر 2022 16:41

دبي (الاتحاد) أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نسخة محدّثة من الموقع الإلكتروني الرسمي بعد إعادة هيكلة تعتمد الابتكار وسهولة التصفح وتسهيل حل المشاكل التقنية بطريقة استباقية، ويتميز الموقع بتناسق وتناغم ألوان وأيقونات الموقع وفقاً لمعايير الهوية المرئية، للوصول إلى المعلومات بطريقة أسهل وأسرع، فضلاً عن تحديث وترتيب محتوى الموقع في محركات البحث، وتوافر الموقع بعدة لغات. وتهدف الوزارة من خلال هذا التحديث الذي كشفت عنه خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي الذي يمتد من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، إلى تحسين رحلة المتعامل خلال تصفحه الموقع ومن أبرز مميزاته؛ إتاحة الخدمات على الموقع بطريقة أفضل من حيث البحث والوصول، وتطوير محرك البحث الخاص في الموقع ليشمل خصائص البحث المتقدم وتم تخصيص محرك بحث آخر متعلق بالخدمات. وأكد أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن الوزارة حريصة على تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية وابتكار مسارات وحلول استباقية لتعزيز الرعاية الصحية، في إطار خطتها الاستراتيجية، من خلال دمج أحدث التقنيات في الخدمات ومنها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة الرقمية للمجتمع وفق توجيهات القيادة الحكيمة لريادة المستقبل.

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