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«الإمارات للمزادات» تشهد إقبالاً لافتاً من الزوار

منصة «الإمارات للمزادات» في جيتكس
12 أكتوبر 2022 16:39

دبي (الاتحاد) تشهد المشاريع الذكية التي تستعرضها «الإمارات للمزادات» الشركة المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، خلال مشاركتها المستمرة في فعاليات النسخة 42 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2022» ضمن جناح هيئة دبي الرقمية وبصفتها الشريك البلاتيني للجناح، إقبالاً لافتاً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما تقدمه الشركة من حلول تقنية وتطور كبير للخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها في مجال إدارة المزادات الإلكترونية. ومن أبرز مشاريعها المتطورة تطبيق «الإمارات للمزادات الذكي» الذي يُعتبر واحداً من أحدث التطبيقات المتخصصة في المزادات الإلكترونية على مستوى المنطقة، لما يتميز به من تقنيات ذكية تتيح للمتعاملين الحصول على كافة خدمات الشركة بسهولة، والتي تشتمل على إدارة المزادات الإلكترونية لبيع المركبات وأرقام السيارات المميزة والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميزة للهواتف المتحركة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة والخيول ومعدات البناء والتصنيع ومحلات التأجير والمعثورات والمنقولات، بالإضافة إلى بيع المركبات وشحنها إلى كافة دول العالم دون الحاجة لحضور المشتري لمقر الشركة.

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