«مدني أبوظبي» تستعرض أبرز جهودها التقنية

دبي (الاتحاد) تشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس 2022 والمقام بمركز دبي الدولي خلال الفترة 10 الى 14 أكتوبر الجاري، وذلك لإبراز جهودها التقنية بما يحقق أهدافها وأولوياتها الاستراتيجية لتعزيز حماية وسلامة الأرواح والممتلكات بإمارة أبوظبي. ويستعرض جناح الهيئة، الروبوت Thermite RS3 الذي يعمل بنظام التحكم عن بعد بمسافة لا تزيد عن 500م ولمدة تصل الى 20 ساعة دون توقف، والذي بمقدوره اقتحام خط النار المباشر وضخ كميات كبيرة من الماء تصل الى 10000 لتر في الدقيقة بأنظمة مختلفة، بإمكانية تعادل ما يقدمه 10 رجال إطفاء. كما يقدم نظام درع الإلكتروني المصمم كمنصة رقمية خاصة لتوثيق إجراءات الوقاية والسلامة للمنشآت والمباني، ومنصة ألف الرقمية التي تحتوي على دروس توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الوقائي عند الطلبة، كما تساعدهم على معرفة كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وكيفية إجراء عمليات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، والتي تعد كأول مشروع من نوعه في المنطقة نتيجة التعاون المشترك بين الهيئة وشركة ألف التعليمية.