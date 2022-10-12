«دو» و«طرق دبي» توقعان مذكرة تفاهم



دبي (الاتحاد) وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) بهدف تعزيز خدمات الاتصال الثابتة والمتنقلة لدى الهيئة، بالإضافة إلى توفير حلول تدعم تقنية التوأمة الرقمية في المترو، بالإضافة إلى تقنيات العالم الافتراضي الهجين. وجرى توقيع مذكرة التفاهم، اليوم، خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، من جانب كل من محمد يوسف المظرب – المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وفهد الحساوي – المدير التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.وتشارك دو في الدورة الثانية والأربعين من معرض جيتكس جلوبال تحت شعار «تمكين الجهات الحكومية، نصنع معكم الواقع الإماراتي»، حيث تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والمنصات الرقمية التي تتمتع بالقدرة على خلق المزيد من فرص وإمكانيات النمو مثل: تقنيات إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم «الميتافيرس» وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات. ويعتمد حل التوأمة الرقمية الجديد على توظيف الابتكارات المتقدمة في مجال تقنيات الاتصال السلكية واللاسلكية المتقدمة وإنترنت الأشياء وتقنيات الواقع الممتد، بهدف تسليط الضوء على ملامح الجيل التالي للتوأمة الرقمية في عصر «الميتافيرس».