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الاقتصادي

«ساستيناليتيكس» ترفع تصنيف «أبوظبي التجاري» على مؤشر تقييم المخاطر البيئية

بنك أبوظبي التجاري
12 أكتوبر 2022 16:33

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن ترقية تصنيفه على مؤشر تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى وكالة التصنيف الرائدة عالمياً «ساستيناليتيكس». وقال أبوظبي التجاري في بيان: تحسنت درجة المخاطر العامة التي سجلها البنك من 30.1 في مارس 2021 إلى 21.0 درجة في سبتمبر 2022، ليتبوأ مكانة ريادية على مستوى العالم بعد تصدره لتصنيف البنوك في منطقة الخليج العربي. ويحدد مؤشر «ساستيناليتيكس» تصنيف المؤسسات وفقاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مقياس يتراوح بين 0 و+40 درجة، فكلما انخفضت الدرجة كانت المؤسسة تتبع نهجاً إدارياً أفضل. وتحسّن أداء البنك على جميع مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وسجل أعلى التقييمات في مجالي خصوصية وأمن البيانات، وأخلاقيات العمل. وبذلك تصنف «ساستيناليتيكس» بنك أبوظبي التجاري حالياً ضمن البنوك العشر الأكثر كفاءةً على مستوى العالم في إدارة المخاطر المتعلقة بخصوصية وأمن البيانات. وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «عملنا على تحديث إطار عمل البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودمجها ضمن استراتيجيتنا المؤسسية، فضلاً عن اعتمادنا إطاراً خاصاً لحوكمة الاستدامة على مستوى المجموعة بإشراف مباشر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا الانجاز تماشياً مع تطلعات دولة الإمارات لبناء اقتصاد شمولي خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مؤكدين التزامنا بدعم عملائنا ومجتمعنا في بناء مستقبل مستدام». ومن جانبه، قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسعى البنك ضمن إستراتيجيته الجديدة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى طرح منتجات جديدة تدعم تحوّل عملائه إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويسهم هذا في تعزيز خبرات البنك المتنامية بمجال حلول التمويل المستدامة التي تشمل السندات الخضراء، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض المرتبطة بالاستدامة». وفي سبتمبر الماضي، أصدر بنك أبوظبي التجاري أولى سنداته الخضراء حيث جمع مبلغ 500 مليون دولار لدعم تمويل المبادرات منخفضة الانبعاثات. وبفضل نهج البنك القوي بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تم إدراج الإصدار الأول من هذه السندات على مؤشر «بلومبرغ» و«إم إس سي آي» للسندات الخضراء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بنك أبوظبي التجاري
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