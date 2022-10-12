«الشارقة الرقمية» تطلق خدمة «الانتقال إلى عقار»

دبي (الاتحاد) أطلق مكتب الشارقة الرقمية، خدمة «الانتقال إلى عقار»، التقنية المبتكرة الهادفة إلى تسهيل إجراءات استئجار الوحدات العقارية في الشارقة ورقمنتها، وذلك في جناح حكومة الشارقة بمعرض جيتكس للتقنية 2022. شهد إطلاق الخدمة الجديدة، الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وعبيد سعيد عبيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين.وستكون الخدمة متاحة أمام الجمهور اعتباراً من اليوم من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب الشارقة الرقمية، حيث سيتمكن سكان الإمارة من الانتقال إلى عقار جديد، وإتمام الإجراءات الخاصة به كافة بخطوات مبسطة دون الحاجة إلى زيارة مقار الدوائر الحكومية.

وتعدّ هذه الخدمة الأولى من نوعها في الشارقة، حيث تمكّن المالك والمستأجر من توقيع عقد الإيجار وتصديقه رقمياً، وفتح حساب مرتبط لدى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتقديم خدمات المياه والكهرباء للعقار، عبر الواجهة الرقمية الموحدة للمستخدم.

وتغطي الخدمة الجديدة التي ستتوافر قريباً على تطبيق منصة الشارقة الرقمية على نظامي iOS وأندرويد، جميع أنواع عقود الإيجار، وتوفر التحقق التلقائي من صحة المستندات لتسهيل وتسريع عملية الانتقال، إلى جانب التحقق من هوية المستخدم من خلال التعاون المشترك مع «الهوية الرقمية»، كما تمكّن الخدمة أصحاب العقارات من حفظ تفاصيل ممتلكاتهم على المنصة لإعادة تأجيرها، وتوفر التحقق من ملكية العقار من خلال التعاون مع دائرة التسجيل العقاري.

وتساعد خدمة «الانتقال إلى عقار» مختلف الجهات المعنية، ومنها بلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مراجعة الإجراءات المطلوبة، واتخاذ القرارات إزاءها في الوقت المناسب لتسهيل رحلة المستخدم.

خطوات عمل الخدمة

وتبدأ العملية مع المالك أو وكيل عقارات مفوّض قانونياً من قِبله، إذ يختار العقار الذي يرغب في تأجيره، يليها خطوة مشتركة بين المالك والمستأجر، يستكمل فيها المؤجر التفاصيل الأساسية لعقد الإيجار لكي يطلع عليها المستأجر، ويوقعها رقمياً بعد الموافقة عليها.

بعد ذلك، يُرسل العقد المنسّق والموقع رقمياً على المنصة إلى نظامي كل من هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية مدينة الشارقة، للتحقق من صحته ومصادقته، ليدفع المستأجر بعدها مبلغ الإيداع إلكترونياً عبر المنصة للهيئة والبلدية ضمن معاملة واحدة من خلال بوابة الدفع الموحدة للإمارة «تحصيل»، ثم يتلقى المستأجر العقد المختوم رقمياً بمجرد استكمال عملية الدفع، ويتم إرسال إخطار إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتوصيل الخدمات للعقار المستأجر.

الارتقاء بجودة الخدمات

ويعزز إطلاق الخدمة الجديدة ضمن جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، رؤية «منصة الشارقة الرقمية» الرامية إلى تبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في الشارقة، لتقديم تجربة أفضل لكل من المستخدمين والجهات المعنية.كما تهدف الخدمة الجديدة إلى الارتقاء بجودة حياة القاطنين في الإمارة، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، بحيث تتيح بيانات آنية لصانعي القرار في مختلف الجهات الحكومية المشاركة حول نسب الإشغال في القطاع، ما يساعد في توظيف الموارد بالشكل الأمثل، ويقلل من تكاليف الخدمة.