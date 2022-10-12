صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 5.1%

مصطفى عبد العظيم (دبي) رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات للعام الجاري 2022 إلى 5.1% مقارنة بتوقعات شهر أبريل الماضي المقدرة بنحو 4.2%، وكذلك توقعاته للنمو في عام 2023 إلى 4.2%، مقارنة مع 3.8% في السابق، على الرغم من خفضه نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل إلى 2.7%.

وتوقع الصندوق أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، خلال العام الجاري، أعلى فائض لها منذ العام 2013، يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع فائض طفيف قدره 2.6% في العام 2021، وعجز قدره 4.9% في عام الجائحة 2020.

فائض الحسابات الجارية

ورفع الصندوق توقعاته بشأن فائض ميزان الحسابات الجارية في دولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 14.7%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.4% في العام الماضي، مرجحاً أن يعادل الفائض 12.5% من الناتج خلال العام المقبل الذي سيشهد بدوره تراجعاً في معدل أسعار المستهلكين إلى 3.6% مقارنة مع 5.2% معدل متوقع لهذا العام.

آفاق إيجابية

ورسم صندوق النقد الدولي في أحدث تقريرين أصدرهما، أمس، وهما تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» و«تقرير الراصد المالي»، آفاقاً إيجابية لمؤشرات اقتصاد دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 وحتى عام 2027، عدل معهما توقعاته السابقة كافة الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني من قبل صندوق النقد الدولي، بعد أيام قليلة من قيام البنك الدولي أيضاً برفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 5.9% في نهاية العام الجاري 2022، مقابل نمو بنسبة 4.7% في توقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي، الأمر الذي يعكس المسار المزدهر لاقتصاد دولة الإمارات بعيداً عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومخاوف الانزلاق نحو ركود اقتصادي في العام المقبل التي حذر منها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعهما السنوي المشترك الجاري حالياً.

انتعاش متواصل

ووفقاً لبيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة في أبريل الماضي التي كانت بحدود 4.2% مقارنة، وتوقعاته في شهر فبراير الماضي البالغة 3.5%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية وغير النفطية، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات معدل نمو بحدود 4.2% خلال الفترة من 2023 وحتى العام 2027.

أعلى فائض في الموازنة منذ 2013

وتوقع الصندوق في تقرير الراصد المالي أن تحقق الموازنة الأولية فائضاً هذا العام بحدود 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ عام 2013 الذي بلغ الفائض خلاله 8.8% من الناتج، متوقعاً أن تواصل الإمارات تحقيق فائض في الموازنة يمتد حتى العام 2027، ليشكل نحو 6.3% من الناتج خلال العام 2023، ونحو 5.7% في العام 2024، و4.8% في العام 2025، و4.2% في العام 2026، و3.7% في العام 2027.

وعلى صعيد الانفاق الحكومي العام، توقع الصندوق أن يرتفع الانفاق هذا العام إلى نحو 29.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 28.9% في العام 2021، مرجحاً أن يصل الإنفاق إلى 30% في العام المقبل وأن يشكل نحو 29.0% من الناتج في العامين 2024 و2025 على التوالي، ونحو 28.6% في العام 2026، و28.3% من الناتج خلال العام 2027.



ارتفاع الإيرادات العامة

وفي المقابل توقع التقرير أن ترتفع الإيرادات العامة هذا العام لتشكل نحو 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعد الأعلى منذ العام 2013، وأن تبلغ 34.9% من الناتج في العام المقبل، ونحو 33.9% في 2024، و32.8% في 2025، و31.8% في 2026، و31.0% في العام 2027.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تحافظ الدولة على مستوى دين عام محدود في السنوات المقبلة، وأن يتراجع الدين هذا العام ليشكل نحو 30.7% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 34.7% في العام 2021، و439.7% في العام 2020، مرجحاً أن يشكل الدين العام نحو 29.5% من الناتج في العام المقبل، و29.0% في العام 2024، وإلى 28.3% في العام 2025، وإلى 27.5 خلال العام 2026، وإلى 26.6% من الناتج في العام 2027.

وتستند توقعات التقرير إلى قاعدة البيانات نفسها المستخدمة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» و«تقرير الاستقرار المالي العالمي»، ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصون بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالاً للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.