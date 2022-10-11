%540 نمو التجارة بين الإمارات وروسيا خلال 10 سنوات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تشكل العلاقات الإماراتية الروسية منذ عقود طويلة نموذجاً متميزاً وفريداً على مستوى العلاقات الدولية، حيث تعد روسيا الاتحادية أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات، ويجمع البلدين شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات.

وخلال السنوات القليلة الماضية حقق التعاون الاقتصادي بين البلدين، قفزات لافتة شملت العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن المشاريع والاستثمارات الناجحة لشركات البلدين في مجالات العقارات والصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والموانئ والطيران.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية، وتصنف الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية حيث تأتي في المرتبة الثانية، بإجمالي مبادلات تجارية بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 110 مليارات درهم، منها 19 مليار درهم خلال عام 2021 فقط، وبمعدل نمو خلال السنوات العشر نسبته 540%.

وجهة التجارة والاستثمار

ومنذ سنوات طويلة تشكل الإمارات وجهة مهمة للتجارة والاستثمارات الروسية، للاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها دولة الإمارات كواحده من أبرز والوجهات الاستثمارية تنافسية في المنطقة والعالم، لاسيما بعد التحديثات التشريعية الاقتصادية الأخيرة والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والانفتاح والمرونة في سياسات التجارة والاستثمار وتأسيس ومزاولة الأعمال وإطلاق حكومة دولة الإمارات لمشاريع الخمسين التي تمثل خريطة طريق استباقية لاقتصاد المستقبل، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام وأكثر انفتاحاً على الشراكات والأسواق العالمية، وذلك من خلال العديد من البرامج الطموحة منها: برنامج 10x10 لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات الوطنية غير النفطية مع 10 أسواق عالمية، وتأتي روسيا في طليعة الأسواق المستهدفة التي حددتها الدولة لتكون شريكاً لها في مجال التجارة والصادرات، إلى جانب 9 أسواق حيوية أخرى في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا.

7.4 مليار درهم تجارة البلدين خلال النصف الأول

بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري 7.46 مليار درهم، بنمو طفيف عن النصف الأول من عام 2021، وبنسبة نمو تتجاوز ال 80% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020، في حين بلغت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية خلال عام 2020 بأكمله نحو 9.4 مليار درهم.

قفزة في التجارة غير النفطية

بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا الاتحادية، خلال السنوات العشر الأخيرة في الفترة من 2012 وحتى 2021 أكثر من 110 مليارات درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الذي قدر معدل نمو التجارة خلال هذه الفترة بأكثر من 539.6%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» قفز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 2.96 مليار درهم خلال عام 2012، إلى أكثر من 13.7 مليار درهم عام 2013، في حين بلغت 13.07 مليار درهم في عام 2014، ثم 9.2 مليار درهم في عام 2015، ونحو 7.2 مليار درهم في عام 2016، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 9.2 مليار درهم في العام 2017، وإلى 12.5 مليار درهم في العام 2018، وإلى 13.5 مليار درهم في العام 2019، قبل أن تهبط في عام الجائحة 2020 إلى 9.4 مليار درهم، لتقفز بأكثر من 100% في العام 2021 وتصل إلى 18.9 مليار درهم. وبلغت قيمة إعادة الصادرات والصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى روسيا في العام 2021 نحو 5.3 مليار درهم، فيما بلغت واردات دولة الإمارات من روسيا في العام 2021 أكثر من 13.63 مليار درهم.