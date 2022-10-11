فريدة العوضي: فرص واعدة لتعاون استثماري بين سيدات الأعمال في الإمارات وروسيا

دبي (الاتحاد)

أكدت فريدة عبد الله العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، عمق العلاقات التي تجمع مجتمع سيدات الأعمال في الإمارات وروسيا الاتحادية، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة آفاقاً واعدة لتوسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة التي تربط البلدين منذ عقود طويلة.

وكشفت العوضي التي ترأست وفداً من مجلس سيدات أعمال الإمارات المشارك في فعاليات منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي، والذي ضم فاطمة العوضي وفطيم الشحي أعضاء مجلس الإدارة، عن قيام الوفد بإجراء زيارات ميدانية للعديد من المصانع والأنشطة التجارية والاستثمارية التي تديرها سيدات أعمال روسيات للاطلاع على تجاربهن في مجال الأعمال وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين. ولفتت إلى وجود رغبة كبيرة لدى سيدات الأعمال الروسيات بالتواجد في الإمارات والاستفادة من مقوماتها الاستثمارية وبيئة الأعمال المنفتحة التي تتمتع بها الدولة للانطلاق منها نحو أسواق المنطقة والعالم. وأشارت العوضي في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» بعد انتهاء المنتدي الذي عقد في موسكو تحت شعار «التعاون التجاري الدولي لرائدات الأعمال في الواقع الجديد»، والذي تستضيفه الرابطة العالمية لتنمية ريادة الأعمال وبتنظيم مجلس الأعمال الروسي العربي وبرئاسة سيرجي شيريمين، وزير حكومة موسكو، رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية في موسكو وسيرجي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي، إلى دعوة سيدات الأعمال الروسيات لزيارة دولة الإمارات والتعرف على المقومات الاستثمارية والتجارية وما توفره من فرص وبيئة استثمارية جاذبة للأعمال من كافة دول العالم.وقالت فريدة العوضي خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية الرئيسية للمنتدى والتي عقدت في غرفة التجارة والصناعة للاتحاد الروسي في موسكو: «إن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقد الأخير إظهار القيادة والتفوق في كافة المجالات التي أعطيت فيها الفرصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونحن نفتخر بقيادتنا الرشيدة التي استطاعت تحقيق التوازن بين الجنسين في كافة المجالات»، وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية تشكل 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وأن الإمارات فرضت تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البلاد، في خطوة نحو تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة أدوار أكبر في البلاد.