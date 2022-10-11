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عمار النعيمي يطّلع على نتائج دراسة مؤشر جاذبية عجمان

عمار النعيمي يطّلع على نتائج دراسة مؤشر جاذبية عجمان
12 أكتوبر 2022 01:10

عجمان (وام)

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اطّلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج دراسة مؤشر جاذبية عجمان للعام 2021 والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي طوره مركز عجمان للإحصاء. 
وعبّر سمو ولي عهد عجمان عن فخره بالنجاحات المتواصلة والمستوى الرفيع للعناية بالمجتمع الذي تحققه الإمارة، ما يعكس مدى التعافي من آثار جائحة «كوفيد- 19» في كل القطاعات الحيوية في عجمان. ويأتي تطوير مؤشر جاذبية عجمان ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورؤيته السديدة الملهمة للقيادات الحكومية لاستحداث أدوات علمية وعصرية وأساليب استثنائية بطريقة استباقية، وضرورة فتح قنوات مباشرة لإشراك أفراد المجتمع، وتشجيع تفاعلهم كعنصر أساسي في تحسين وتطوير الأداء الحكومي.وأكد سموه، أن القيمة الحقيقية لمثل هذه الدراسات تتمثل في عكس مؤشرات الدراسة إلى تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المجتمع، وتركيز كل الجهود نحو الارتقاء بالخدمات في الإمارة، كما يشكل أحد الأدوات الداعمة لعملية التخطيط وتخصيص الموارد وقياس الأداء وتقييم السياسات والبرامج، بما يساهم في تحسين جودة الحياة، وذلك بتعاون كل الجهات الحكومية والخاصة.

عمار النعيمي
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