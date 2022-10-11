الإمارات تشارك في اجتماعات «النقد الدولي»

واشنطن (الاتحاد)

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أمس، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين (G20) التي بدأت في 10 أكتوبر وتستمر لغاية 16 أكتوبر الجاري، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وضم الوفد المرافق لمعاليه كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.

وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات، يعقد معالي محمد بن هادي الحسيني مجموعة من اللقاءات الثنائية الرامية إلى تعزيز علاقات دولة الإمارات الدولية، كما سيشارك معاليه والوفد المرافق له في عدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية.