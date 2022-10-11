مغير الخييلي يتفقد جناح حكومة أبوظبي في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، منصة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس للتقنية 2022، واطلع من خلاله على المشاريع التقنية التي تُقدمها مختلف الجهات الحكومية في الإمارة عبر منصات مختلفة في المعرض، والتي عرضت أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في سبيل تلبية احتياجات أفراد المجتمع وإسعادهم.

رافق معاليه خلال تفقده المنصة معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وساره شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وعبد الله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات.

وأشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، بالمشاركات التي تُقدمها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والتي تعكس مدى حرصها على تلبية توجهات القيادة الرشيدة التي تعزز توجهها في مجال الخدمات الذكية والرقمية، والتي تُساهم في تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم، فضلاً عن أن عرض المشاريع التقنية في نطاق اجتماعي أمام جميع زوار معرض جيتكس يُعد فرصة لإيصال التطبيقات الذكية للجميع، في سبيل تعزيز جودة الخدمات ودعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.