«صحة أبوظبي» و«القابضة» تعززان علوم الحياة والبحوث

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع «القابضة» (ADQ)، بهدف تعزيز الجهود لدعم رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الأبحاث والابتكار في الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وقع مذكرة تفاهم كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وفهد القاسم، المدير التنفيذي للرعاية الصحية وعلوم الحياة في «القابضة» (ADQ).

وبهذه المناسبة، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لمواصلة الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، يأتي تعاوننا مع جهات مرموقة مثل «القابضة»(ADQ) ليعكس جهود الإمارة المتواصلة والرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في علوم الحياة وحاضنة للابتكار. نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتعزيز القدرات البحثية والارتقاء باستدامة ومرونة القطاع الصحي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في أبوظبي.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي للرعاية الصحية وعلوم الحياة في «القابضة» (ADQ): إن التعاون مع دائرة الصحة أبوظبي يأتي في إطار مساعي «القابضة» (ADQ) للإسهام في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدولة ودعم الجهود الحكومية في إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة».