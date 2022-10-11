الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«صحة أبوظبي» و«القابضة» تعززان علوم الحياة والبحوث

«صحة أبوظبي» و«القابضة» تعززان علوم الحياة والبحوث
12 أكتوبر 2022 01:06

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
محمد بن راشد يعلن إطلاق برنامج وطني لتسريع التحول التكنولوجي في الصناعة والإنتاج

وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع «القابضة» (ADQ)، بهدف تعزيز الجهود لدعم رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الأبحاث والابتكار في الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وقع مذكرة تفاهم كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وفهد القاسم، المدير التنفيذي للرعاية الصحية وعلوم الحياة في «القابضة» (ADQ).
وبهذه المناسبة، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لمواصلة الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، يأتي تعاوننا مع جهات مرموقة مثل «القابضة»(ADQ) ليعكس جهود الإمارة المتواصلة والرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في علوم الحياة وحاضنة للابتكار. نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتعزيز القدرات البحثية والارتقاء باستدامة ومرونة القطاع الصحي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في أبوظبي.
وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي للرعاية الصحية وعلوم الحياة في «القابضة» (ADQ): إن التعاون مع دائرة الصحة أبوظبي يأتي في إطار مساعي «القابضة» (ADQ) للإسهام في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدولة ودعم الجهود الحكومية في إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة».

صحة أبوظبي
الإمارات
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
أسبوع جيتكس
جيتكس
أسبوع جيتكس للتقنية
جيتكس للتقنية
معرض جيتكس
معرض جيتكس للتقنية
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©