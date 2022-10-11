حكومة أبوظبي تستضيف مسابقة عالمية متخصصة في الأمن السيبراني خلال «جيتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف جناح حكومة أبوظبي النسخة الأولى من مسابقة تحدي المخترقين الأخلاقيين «Capture the Flag»، وذلك على هامش المشاركة في فعّاليات الدورة الثانية والأربعين لمعرض جيتكس جلوبال، والتي يجري تنظيمها في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة 10 - 14 أكتوبر 2022.

وشهدت المرحلة الأولى من المسابقة التي تنظمها دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، مشاركة أكثر من 600 فريق عبر الإنترنت، وتأهلت الفرق الخمسة التي سجّلت أعلى مجموع نقاط إلى المرحلة النهائية، والتي يجري تنظيمها بشكل حضوري على مدى خمس أيام في جناح حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022».

وصرح معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي: «لقد أدركت حكومة أبوظبي في مرحلة مبكرة جداً قيمة الأمن السيبراني وأهمية حماية شبكاتنا وأجهزتنا وبرامجنا وبياناتنا من أي هجوم محتمل أو ضرر أو وصول غير مصرح به. ونتيجة لذلك، يأتي تنظيم هذه المسابقة العالمية كجزء من جهود أكبر وأشمل تبذلها الجهات الحكومية لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة على التخصص في هذا المجال، وتولي وظائف في مجال الأمن السيبراني، ما يسهم في بناء المهارات المطلوبة للتعامل مع أي تهديدات إلكترونية مستقبلية، وبالتالي دفع الجهود الرامية لتعزيز بناء قدرات الأمن السيبراني في إمارة أبوظبي».

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «يأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات المشاركين وقدراتهم في الاختراق الأخلاقي في مجالات مختلفة مثل تطبيقات الويب والجوال، واختراق الأجهزة، واختراق الشبكات، وما إلى ذلك في أجواء من المنافسة الإيجابية بين الفرق المشاركة. ومن خلال تنظيم هذا التحدي، نتطلع إلى توفير منصة لتسهيل الوصول إلى خبراء الأمن السيبراني والمخترقين الأخلاقيين، تمهيداً للاستعانة بقدراتهم وتوظيف خبراتهم في رفع مستويات الأمن السيبراني في إمارة أبوظبي».

من جانبه، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة:«تحدي المخترقين الأخلاقيين «Capture the Flag» هي فرصة مهمة لكل المختصين بالأمن السيبراني لاختبار قدراتهم ومستويات المعرفة لديهم. يعد الأمن السيبراني عنصراً هاماً لتوفير بيئة رقمية آمنة، وهو يقدّم فوائد اقتصادية جمّة، ويؤثر بشكل إيجابي على حياة المستخدمين».