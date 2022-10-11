مدير عام شرطة أبوظبي: «جيتكس» منصة عالمية

دبي (الاتحاد)

زار اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، معرض جيتكس جلوبال للتقنية 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، يرافقه اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي وعدد من الضباط.

وأكد أن جيتكس جلوبال 2022 يعزز من الترويج للتقنيات والخدمات والابتكارات المتطورة خلال اطلاعه على عدد من الأجنحة والمنصات، والتي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة، ومستجدات تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وأهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن.

وأوضح بأننا في شرطة أبوظبي ملتزمون بتسخير أحدث التقنيات والحلول الذكية للنهوض بالعمل الأمني، ورفع مستوى التنافسية وذلك تحقيقاً لرؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى تقديم خدمات حكومية ذكية وتفاعلية والاستفادة من هذا الحدث الهام والذي يجمع تحت مظلته نخبة من قادة القطاعات والشركات الناشئة وكبار المختصين في متابعة التطورات التقنية، والذي يأتي تنظيمه هذا العام مواكباً لانطلاقة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، متزامناً مع التحولات الهائلة الكبيرة في توجهات الدولة الرقمية ورعايتها واهتمامها بمسيرة الإبداع والابتكار والحلول الذكية.

وقال اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، إن شرطة أبوظبي تشارك بثلاثة أنظمة جديده الأول نظام ad999 وهو عبارة عن تطبيق ذكي للهواتف المتحركة للاستغاثة الفورية بطلب الإسعاف والإبلاغ عن حريق والإبلاغ عن حوادث السير من خلال نقرتين فقط، والثاني: نظام السائق الخطر وهو عبارة عن نظام يوظف الذكاء الاصطناعي لرصد سلوكيات السائقين الخطرين والتي تتمثل في تغير مسارات الطريق بشكل خطر على مرتادي الطريق، والثالث: نظام - S-BOT الذي يقوم بأتمتة مختلف العمليات الشرطية أو الإدارية التي تتطلب وجود عنصر بشري بشكل مستمر، حيث يقوم النظام بعمليات الدعم التقني على مدار الساعة في تنزيل البرامج وعمل التحديثات دون التدخل البشري، ويمكن استخدامه في عمليات معالجة المخالفات وعمل تقارير وملخصات يومية من منصات التواصل الاجتماعي.