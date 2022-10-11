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«أبوظبي للجودة والمطابقة» يطلق المنصة الإلكترونية «كفاءة»

«أبوظبي للجودة والمطابقة» يطلق المنصة الإلكترونية «كفاءة»
12 أكتوبر 2022 01:02

دبي (الاتحاد)

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يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في معرض «جيتكس 2022» الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن جناح حكومة إمارة أبوظبي.
وأطلق المجلس خلال مشاركته المنصة الإلكترونية «كفاءة KAFAA» بالتعاون مع شركة G42 للرعاية الصحية، والتي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال زيادة الكفاءة وتحسين التكاليف ومراقبة الأداء وغيرها من مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات تمكن أصحاب القرار من الوصول إلى جميع المعلومات المطلوبة لخدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس.
وتعرض منصة كفاءة KAFAA لوحة معلومات لبيانات الخدمات المقدمة حسب فئاتها، مع تتبع حالة الطلبات على مدار فترة زمنية محددة وعرضها على مستوى شهري وأسبوعي ويومي ليتم تفصيلها وتصنيفها على شاشات ولوحات المعلومات.
وأكد الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام المجلس، حرص المجلس على تعريف الجمهور وزوار جناح حكومة أبوظبي في جيتكس 2022 بخدماته المتنوعة ومبادراته المبتكرة التي تقدم حلولاً حكومية رقمية ضمن منصة الخدمات الحكومية المتكاملة «تم»، بما يواكب توجهات حكومة أبوظبي في توفير حلول أمنية وفق معايير عالمية تضمن حماية البنية التحتية والأنظمة والبيانات الرقمية من أجل مجتمع رقمي آمن.
وأشار إلى أن إطلاق منصة كفاءة KAFAA يأتي في إطار حرص المجلس على دراسة وتقييم توزيع تقديم خدماته جغرافياً بين مواقع مختبر الفحص المركزي، والاستفادة من الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي وذلك وفق احتياج الشركاء، مما يساعد في إدارة الموارد بشكل فعال، وذلك بهدف التوسع في نطاق الخدمات لتلبية احتياجات الشركاء وإشراك القطاع الخاص في عمليات تفويض تقديم الخدمة وفق الاتفاقات المبرمة لتغطية الاحتياجات.
وقال: إن مشاركة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في معرض جيتكس 2022 تهدف إلى الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحديد تطبيقاتها، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في المجالات التقنية الداعمة لخدمات المجلس للارتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة في مختلف القطاعات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الدكتور هلال حميد الكعبي أن توجهات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة التي تحمل شعار «الجودة لحياة أفضل» تتماشى مع أهداف حكومة إمارة أبوظبي من المشاركة في جيتكس 2022 الرامية إلى تقديم حلول حكومية رقمية تسهم في دعم الأداء الحكومي، وتعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
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